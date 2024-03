A harmadik helyezett fogadta az éllovast – a forduló előtt csak három pont választotta el a csapatokat. A szombathelyiektől Dróth Zoltán személyében kulcsember hiányzott.

MVFC Berettyóújfalu–Haladás VSE 2-2 (2-1). Berettyóújfalu, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G., Deme (Szilágyi, Wittner).

Berettyóújfalu: Mezei – Matheus, Rábl, Rafael, Facundo. Csere: Sándor (kapus), Nagy I., Erdei, Iszák, Nagy K., Magyari, Nagy D., Daróczi, Szabó P. Edző: Trencsényi János.

HVSE: Alasztics – Luiggi, Hajmási, Sipos, Vas. Csere: Homlok (kapus), Szalmás, Knizs, Henrique, Körmendy, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Hadházi, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Matheus (2.), Facundo (18.), ill. Vas (18.), Vatamaniuc-Bartha (30.).

Nagy lendülettel estek egymásnak. Egy szép hazai támadás végén Matheus egyedül vezethette kapura a labdát, nem hibázott – már a 2. percben megszerezte a vezetést a Berettyó (1-0). És támadásban maradt, ráadásul roppant keményen játszott. Aztán belelendült a Haladás is, nagyokat védett Mezei kapus. Pörgős, kiélezett meccset láthattak a szurkolók – helyzetekkel mindkét oldalon. A félidő hajráját megnyomta a Haladás, kitámadott, letámadott. Mégis a házigazda szerzett gólt: egy gyorsan elvégzett oldalberúgás után Facundo ágyúzott távolról a kapuba (2-0). Azonban Vas gyorsan egyenlített: a Vatamaniuc-Bartha lövése után kipattanó labdára csapott le, és egy szép egyéni alakítás végén közelről bombázott a kapuba (2-1).

Fordulás után komoly helyzetekkel nyitott a Haladás. Aztán „megérkezett” a meccsbe a Berettyó is. Mindkét gárda felvállalta a nyílt játékot. Közben a bírók elvesztették a fonalat, rengeteg faultot fújtak – sokszor feleslegesen tördelték a játékot. Beszorult, védekezésre kényszerült a Brettyó – és próbált kontrázni. Érett a szombathelyi egyenlítés, erős tempót diktált a vendég. És Vatamaniuc-Bartha ki is egyenlített, miután Rutai lekészített labdáját rúgta kapuba messziről Mezei lábai között (2-2)! Próbált ritmust, stílust váltani a házigazda. Közben forrtak az indulatok a pályán. De az irányítás maradt a szombathelyieknél, alig-alig volt a labda a hazaiaknál. A hajrá, az utolsó öt-hat perc örült rohanást hozott, de a nagyobb helyzetek továbbra is a vasiak előtt adódtak – Vas és Hajmási is közel állt a gólhoz. Úgy tűnt, hogy elfáradt a Berettyó – mégis az utolsó szűk két percre vészkapus játékra váltott. Így legalább birtokolhatta a labdát – de helyzetet nem tudott kialakítani. Végül az eredmény már nem változott.

Ha azt nézzük, hogy 0-2-es hátrányból szerzett egy pontot a Haladás, akkor jó eredményt ért el – ám a játék képe, főleg a második félidő alapján több volt a meccsben.