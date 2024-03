A HVSE az idei szezonban már háromszor összecsapott a Debrecennel, mindháromszor legyőzte – és ismét esélyesként lépett pályára. A szombathelyiektől ismét hiányzott Dróth Zoltán.

DEAC–Haladás VSE 0-3 (0-1). Debrecen, futsal Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Zimonyi, Deme (Róka).

DEAC: Faragó Á. – Berecz, Thiago, Tóth A., Győri. Csere: Faragó L., Vass O., Harmati, Szatmári, Siska, Varga Z., Farkas, Magyar, Nyerges. Edző: Tihanyi Csaba.

HVSE: Homlok – Henrique, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi, Rutai. Csere: Alasztics (kapus), Kovács M., Szakmás, Luiggi, Knizs, Hajmási, Sipos, Körmendy, Vas Á. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerző: Henrique (16., 22., 33.)

Óvatos tempóban kezdtek a csapatok, aztán a percek múlásával már a Haladás tűnt kapura veszélyesebbnek. Ugyanakkor jól védekezett a házigazda – és próbált kontrázni. Nem bírtak egymással a csapatok, kiegyenlített csatát láthatott a közönség. Rutai passza után Vatamaniuc-Bartha közelről a felső lécre perdítette a labdát – a félidő közepén. Hajmási is a felső lécet találta el, csak a sajátját: egy átlövést próbált ugyanis mellel menteni, a kapu fölé terelni. Aztán feltörte a reteszt a Haladás: Rutai fordult be balról, a lövése kijött a bal kapufa tövéről, a kipattanót pedig a második hullámban érkező Henrique lőtte a hálóba (0-1). A Haladás birtokolta többet a labdát, a DEAC szinte semmi veszélyt nem jelentett kapura.

Fordulás után rögtön góllal nyitott a Haladás: Henrique szerzett labdát, tökéletesen vitte végig a kontrát, a kapust is kicselezve gurított higgadtan a kapuba (0-2). A hazaiak harcoltak becsülettel, próbálták fokozni a tempót, felvállalták a nyíltabb játékot – de inkább a Haladás kontráiban rejlett veszély. Akadt is több ígéretes szombathelyi helyzet. Bő nyolc perc volt hátra a meccsből, amikor a házigazda vészkapus játékra váltott. Amit rögtön büntetett a Haladás: Vas erőszakos labdaszerzése után Henrique a saját hatosa előteréből ívelt az üres debreceni kapuba (0-3). Innen pedig érezhetően csökkent a hazai játékosok lelkesedése. A hajrában már nem is igazán történt komolyabb esemény – kimaradt pár vasi helyzet, az eredmény már nem változott.

A Haladás a papírformának megfelelően simán nyert, ráadásul csak annyit adott ki magából, amennyit igazán kellet. A párharc pedig minden bizonnyal el is dőlt. A visszavágót szerdán 18.30-kor rendezik Szombathelyen.