A címvédő Haladás listavezetőként, esélyesként lépett pályára Debrecenben – ám nélkülözte a gólerős csapatkapitány, Dróth Zoltán klasszis játékát.

DEAC–Haladás VSE 1-5 (1-3). Debrecen, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Czene-Joó, Juhász (Mózsa).

DEAC: Faragó Á. – Francisco, Thiago, Tóth A., Győri. Csere: Nyerges (kapus), Fargaó L., Berecz, Vass O., Nagy B., Szatmári, Siska, Varga Z., Magyar. Edző: Tihanyi Csaba.

HVSE: Alasztics – Luiggi, Hajmási, Sipos, Vas Á. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Szalmás, Knizs, Henrique, Körmendy, Vatamaniuc-Bartha, Hadházi, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Faragó L, (19.), ill. Hadházi (7.), Henrique (20.), Vas Á. (20.), Luiggi (35.), Sipos (40).

Nagy lendülettel estek egymásnak a felek – és a Haladás korán előnybe került. Egy oldalberúgás után Hadházi érkezett a hosszún a begyakorolt figurára, és közelről passzolt a kapuba – ezzel első gólját szerezte új csapatában (0-1). A folytatásban is becsülettel gyűrték egymást a csapatok, a DEAC keményen beleállt a meccsbe. Sok párharcot láthattak a nézők, inkább a hazai kapu előtt alakult ki helyzet, de főleg mezőnyben pattogott a labda. Rutai harcolt ki büntetőt – a labda mögé Vas Ádám állt, ám Faragó védte a lövését. A félidő hajrájában nagy nyomás nehezedett a debreceni kapura, sorjáztak a szombathelyi ziccerek. Mégis a hazaiak találtak kapuba: egy labdavesztést büntetett góllal Faragó Lajos (1-1). Ám válaszként Henrique zúdított kapuba egy szögletből begurított labdát (1-2). Sőt, egy másodperccel az első félidő lefújása előtt egy labdakezelési hibát kihasználva Vas rúgta meg közelről a harmadik szombathelyi gólt (1-3)!

Fordulás után agresszív letámadással tért vissza a pályára a DEAC – kellett védenie Alaszticsnak is. Tapintható volt a feszültség. Közben rendezte sorait a HVSE, igyekezett tartani a labdát – szervezetten védekezett. Peregtek a percek, és nem tudott zárkózni a DEAC, sőt, igazán komoly helyzetig is egyre nehezebben jutott el. Egyre jobban kinyílt a házigazda, próbált kontrákat vezetni a Haladás. És egy ellentámadás végén Luiggi akasztott nagy bombát a hazai kapuba (1-4) – úgy tűnt, hogy ezzel el is dőlt a meccs sorsa. Öt perc maradt hátra, vészkapusra váltott a DEAC – de nem lett kapura veszélyesebb a játéka. Így az utolsó percekre nem is maradt izgalom. A meccsre Sipos üreskapus gólja tett pontot (1-5).

Dróth nélkül is simán gyűjtötte be a fontos győzelmet a Haladás.