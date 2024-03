A találkozót a hazai alakulat kezdte vehemensebben, amivel látszólag nem is nagyon tudott mit kezdeni a Honvéd. Már az első percekben megszerezhette volna a vezetést a Haladás, azonban az ígéretes helyzeteket Tujvel lefülelte. Bő fél óra elteltével Nyíri még csak ijesztgette a Honvéd-drukkereket remek szabadrúgásával, azonban nem sokkal később már Tujvel is tehetetlen volt, teljesen megérdemelten szerzett vezetést a szombathelyi csapat, amely sokkal többet tett addig a gólért.

A második félidő eleje is Haladás-helyzetekkel kezdődött, már több góllal is vezethetett volna a zöld-fehér gárda, de csak nem akart összejönni a második találat. Az addig haloványan játszó Honvéd is kezdett némi életjelet mutatni, ám Kerezsi két egymást követő alkalommal sem tudott túljárni Pálfi eszén. Az NB II.-höz képest egészen jó iramú, élvezetes meccset produkáltak a felek, hiányérzete a házigazdának lehetett, mert a hajrára bőven lezárhatta volna a mérkőzést. Négy perccel a rendes játékidő vége előtt Rácz végleg eldönthette volna a találkozót, ám nagy ziccerben kapu mellé lőtt. Több gól már nem született, megérdemelten nyert a Haladás.