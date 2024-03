Méretes, nem várt nagy zakót szabott a Körmendre legutóbb az oroszlányi gárda, amely valósággal kiütötte (79-117) a vasi piros-feketéket saját pályájukon. A vendgeknek minden, míg a hazaiaknak szinte semmi sem jött össze. A váratlan vereség mellett az is fájó lehet a Rába-partiak számára, hogy ez volt talán a legnagyobb sanszuk arra, hogy egy nagy lépést tegyenek a legjobb 8 felé, hiszen ezután az alapszakasz utolsó meccsei a legkevésbé sem mondhatók sétagaloppnak.

- Nagy pofonba szaladtunk, ez tény, meglévő problémáink pedig csak kifogásnak hangozhatnak, éppen ezért felesleges bármiféle magyarázkodás, így nem lehet játszani semmilyen körülmények között sem, függtelenül attól, hogy ki tud pályára lépni és ki nem - fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. - Az Oroszlány egy nagyon jó, míg mi egy nagyon rossz napot fogtun ki. Új centerünk még nincs top formában, tud ő ennél sokkal jobban is kosarazni, Basic egész héten beteg volt, gyakorlatilag edzés nélkül vállalta a meccset, Tolbert pedig nem volt még teljesen egészséges, ezért nem akartunk kockáztatni, Kecskeméten talán már számíthatok rá. Djogo pedig vírusfertőzéssel küzdött, nem is nagyon engedtük a csapat közelébe. Sok időnk nincs búslakodni, hiszen pénteken már Kecskeméten lesz jelenésünk, ahova finoman fogalmazva nem győzni járunk, hiszen 2011. december 17-én tudtunk utoljára nyerni a hírös városban. Nincs más választásunk, ki kell jönnünk a gödörből, a csapat most már talán jobb állapotban van, mint legutóbb.

A roppant gyenge szezont futó Kecskemét három meccse nem tudott nyerni, előtte meglepetésre idegenben verte a Szegedet (79-91). Ivkovic Stojan együttese jelenleg sereghajtó a bajnokságban.

- Ez a szezon eddig valószínűleg nem úgy alakul, ahogy azt szeretnék annak ellenére, hogy az egyik legrutinosabb, legtapasztaltabb csapat az övék a bajnokságban - folytatta Kocsis Tamás. - Most per pillanat nekünk elsődlegesen magunkat kell összeszednünk, az most másodlagos, hogy az ellenfél mit, meg hogyan csinál. Amit elméletben felállítunk, azt végre kellene hajtani a pályán. Nagyon fontos lesz, hogy ezt a pénteki meccset megnyerjük egyrészt azért, hogy biztosabbá váljon a helyünk a legjobb 8-ban, valamint a csapatmorálnak is jót tenne a győzelem.