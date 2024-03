A válogatott szünet óta nem igazán találja önmagát a Rába-parti alakulat, amely utóbbi két mérkőzését egyaránt elveszítette. Ez különösképpen azért fájó, mert talán senki sem kalkulált azzal, hogy hazai pályán az Oroszlány, valamint egy héttel később idegenben a Kecskemét ellen is kikapnak Ferenczék úgy, hogy mindkét csapat a vasiak mögött kullog a tabellán. Az említett két találkozón már bebiztosíthatta volna a helyét a Körmend a legjobb nyolcban, így azonban körömrágós lesz a playoffba jutás, hiszen elég komoly riválisok várnak a piros-feketékre, akik még hazai pályán a Szolnokkal, a Falcoval és a Péccsel pedig idegenben meccselnek.

– Azt kell, hogy mondjam, nem is nagyon érdemeltünk győzelmet Kecskeméten, mert nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, felevettük a hazaiak ritmusát ahelyett, hogy a saját tempónkat erőltettük volna rá az ellenfélre – emlékezett vissza az Egis Körmend legutóbbi meccsére Kocsis Tamás vezetőedző. – Nem tudtunk mit kezdeni a védekezésükkel, megakadtunk, görcsösek voltunk, ennek tudható be a kudarc. Ez volt szezonbeli egyik legfájóbb vereségünk, ezt a meccset meg kellett volna nyerni.

A soron következő ellenfél az a Szolnok lesz, amely bár rapszodikusan teljesít a bajnokságban, ennek ellenére az alapszakaszban masszívan áll a harmadik helyen.

– Hullámzó teljesítményük ellenére azt mindenképpen le kell szögezni, hogy minőségi játékosok alkotják a keretüket, a légiósok mellett a magyar fiatalok is meghatározó szerepet töltenek be a csapatban, nem pusztán szögletzászlónak használják őket – folytatta Kocsis Tamás. – Velünk ellentétben nagyon sok alsóposzt játékot alkalmaznak, amiben kulcsszerepe van Wigginsnek és Thomasnak, utóbbi kintről is életveszélyes. A Szolnok is gyors kosárlabdát igyekszik játszani, akárcsak mi, atletikus csapat. Egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk, de arra kell törekednünk, hogy saját játékunkat játsszuk.