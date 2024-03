A címvédő Haladás szinte átsöpört az alapszakaszon, a felsőházban azonban akadozni látszik a gépezet. A rájátszást még egy biztos Berettyóújfalu elleni hazai győzelemmel (4-1) kezdte, aztán következett egy nyíregyházi döntetlen (4-4), legutóbb pedig egy kecskeméti vereség (3-4) - és a folytatást már "csak" a tabella második helyéről várja a HVSE. A soros ellenfél, a Veszprém viszont egyenesen katasztrofálisan teljesít a felsőházban: a Nyíregyházától (1-2), a Debrecentől (2-1) és a Berettyóújfalutól (1-5) is kikapott, így visszacsúszott a felsőházi tabella utolsó, hatodik helyére. A Haladás egyébként az alapszakaszban hazai pályán (5-0) és idegenben (5-3) is elverte soros ellenfelét. Nagy szüksége van most a győzelemre a szombathelyi gárdának.

- Nem vitás, az előző két fordulóban nem olyan eredményt értünk el, amit szerettünk volna - mondta Dóth Zoltán, a HVSE csapatkapitánya, válogatott játékosa. - Talán elaltatott minket az alapszakaszban felmutatott eredménysor - és ugye a rájátszást is szép győzelemmel kezdtük. A nyíregyházi döntetlen még elfogadható eredmény volt. Kecskeméten viszont semmi nem jött össze, pedig a mérkőzés nagy részét kontroll alatt tartottuk, többet birtokoltuk a labdát, több helyzetet kidolgoztunk, kapufákat rúgtunk - ellefelünk viszont sokkal hatékonyabb volt kapu előtt. A héten volt egy beszélgetésünk a csapattal, a szakmai stábbal, próbáltunk rájönni arra, hogy mi volt a probléma az előző két fordulóban. Akkor is elmondom, most is elmondom: ilyenkor, a nehezebb helyzetekben mutatkozik meg az, hogy van-e tartása a csapatnak. Márpedig szerintem jó csapatunk van, van minőség a keretben, továbbá fizikálisan és fejben is rendben vagyunk. A célok sem változtak: az első helyen akarjuk zárni az alapszakaszt. Tragédia pedig nincs, hiszen 25 forduló alatt csupán két bajnoki vereséget szenvedtünk el. Ráadásul a saját kezünkben van a sorsunk: még a Nyíregyházát és a Kecskemétet is fogadjuk hazai pályán - akkor mindkét riválisunknak visszavághatunk. És még hátra van hét forduló a felsőházból. Most jön a Veszprém, nyernünk kell - vissza kell térni a győzelmek útjára! A Veszprém jó csapat, de hozzánk hasonlóan nehezebb időszakot él. Küzdelmes meccsre számítok, de mindenképpen be kell gyűjtenünk a három pontot!