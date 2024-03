Kelen SC–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 2-3 (2-0). Budapest, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kreitl.

HVSE: Horváth B. – Buzás, Horváth M., Kovács B., Czuczi – Balogh Á., Varga M. (Árvay, 46.), Vigh P. (Tóth M., 46.) – Szabó M., Pap M., Szenczi B. (Hende, 93.). Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Kádár (33.), Szabó D. (41.), ill. Szenczi B. (53.), Horváth M. (67.), Balogh Á. (75.).

Az első félidő jóideg döntetlen színezetű mérkőzésnek tűnt. Bár többet bírtokolta a labdát a Haladás, több időt töltött az ellenfél térfelén – a szünetben mégis két gólos hátránnyal mehetett az öltözőbe. Mindkét oldalon akadtak helyztetek, két egyéni hibát büntetett gólla a vendég – ami azért demoralizáló volt

A szünetben kettőt szerélt a szombathelyiek szakmai stábja, a Haladás pedig nagy lendülettel kezdte a második félidőt – fokozta a nyomást. Ennek eredményeképpen gyorsan szépített a zöld-fehér gárda, majd sikerült kiegyenlíteni. Komoly fölényben futballozott a szombathelyi csapat, szinte felbillent a pálya. Majd egy óriási ziccerben a felső léc segítette ki a hazaiakat. De űzte-hajtotta tovább ellenfelét a Haladás – és meg is született a győzelmet érő harmadik találat! A hátralévő bő negyed órát pedig már rutinosan lehozta a zöld-fehér együttes, nem fenyegette veszély a – megérdemelt győzelmét.

– Győzelmet reméltem és vártam, ezt a feladatot pedig megoldották a gyerekek – összegzett a HVSE vezetőedzője, Szenczi Imre. – Az első félidőben is több felépített támadásunk volt, ami góllal kecsegtetett, a szünet után pedig már jöttek a gólok is. Talán a hazaiak kétgólos előnyük birtokában elhitték, hogy a három pont már az övék – mi viszont nem adtuk fel, és a szenzációs mentalitásnak is köszönhetően egy bravúros fordítást produkáltunk! Apró, de fontos részsikert arattunk – messze még a vége, de ennek a győzelemnek önbizalmat, hitet kell adni a folytatásra!

További eredmények: Gyirmót II.–III. Kerület 2-1, Csorna–ZTE II. 2-0, Bicske–Puskás Akadémia II. 2-1, Dorog–Balatonfüred 0-1 Tatabánya–Budaörs 1-3, Veszprém–ETO Akadémia 3-2, Sopron–Komárom 2-2.