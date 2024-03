Szünet után az 50. percben Feketvízi a kifutó Szőcs mellett, jobbról, 12 méterről a hosszú, jobb sarok mellé gurított. A hazaiak domináltak, de fölényük meddő volt, igazán komoly helyzetet – ekkor még – nem tudtak kialakítani. Aztán jöttek a helyzetek is. A 69. percben Pintér bal oldali szöglete után Németh Adélhoz pattant a labda, a védő nyolc méteres lapos lövését Szőcs bravúrral védte. A 71. percben Nagypál tört be a bal oldalon a tizenhatoson belülre, éles szögből leadott lövését védte Szőcs. Négy perc múlva ismét Nagypál tört be a bal szélen, visszagurított labdáját Kovács nyolc méterről fölé lőtte. A 89. percben Balogh 18 méterről leadott, léc alá tartó lövését tolta szögletre Szőcs.

A vasiak sok helyzetet kidolgoztak – a vendégek sokat köszönhetnek kiválóan védő kapusuknak, Szőcs Rékának.