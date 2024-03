Vármegyei II. - Észak

Az északi csoport élén az a Lukácsháza áll, amely a 2021/2022-es szezon végén búcsúzott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságtól. Nem sikerült azonnal visszajutni, tavaly „csak” bronzérem jött össze. Az ősszel viszont remekül teljesített: listavezetőként várja a tavaszi folytatást – ráadásul 56 gólt rúgott, messze a legtöbbet a mezőnyben.

– A tavalyi bronzérmes szezon már tavasszal is jól nézett ki, nyáron pedig jól igazoltunk – mondta Horváth Ákos, a Schott Lukácsháza SE edzője. – A szezonrajt nem sikerült Gércén, de aztán mérkőzésről-mérkőzésre fejlődtünk – sikerült megtalálni a jó összeállítást, a jó taktikát. Vannak rutinos játékosaink, mellettük tehetséges fiataljaink. A társaság vevő a munkára, rendre jó létszámban edzünk. Nagyszerű a csapategység mind a pályán, mind a pályán kívül. A támadójátékunkra nem lehetett panasz, mi rúgtuk a legtöbb gólt az ősszel. De a védekezésünk is – pár mérkőzést le számítva – rendben volt. Természetesen fejlődni mindig lehet! Sajnos Szenktúti Pétert és Németh Bálintot a tavaszra elveszítettük, térdműtéten estek át. Csuka Leventére műtétre vár, szintén ki kell hagynia a tavaszt. Vörös Bálint kulcscsont törés után lábadozik, a tavasz második felében talán már számíthatok rá.

- Francia Máté Ausztriába, Baumgartner Bálint Körmendre, Németh Norbert pedig Táplánba igazolt. Érkezett viszont Toldi Sándor Kőszegről, Lipics Máté Söptéről, Kondics Kornél pedig Ausztriából tért vissza. Továbbá hosszú, másfél éves sérülése után Osztrosits Kristóf is visszatért a csapathoz, és újra edzésbe állt. Ebben a bajnokságban nincs lefutott mérkőzés – a tabellából nem szabad kiindulni. A dobogós helyezésekért rajtunk kívül szerintem a Pecöl, a Gérce, Kemenesalja és a Gencsapáti harcolhat majd. A dobogót céloztuk meg, de ha már az első helyen állunk, nem szeretnénk engedni ebből a pozícióból - ennek megfelelően dolgoztunk a téli felkészülési időszakban!

A következő, 16. forduló menetrendje, szombat, 15.00: Répcelak–Boba. 16.00: Kőszeg–Kemenesmagasi. Vasárnap, 15.00: Lukácsháza–Gérce-Vásárosmiske, Mersevát–Spari, Bozsok–Sé, Pecöl–Kemenesalja, Uraiújfalu–Alsóújlak, Szeleste-Pósfa–Gencsapáti.

Vármegyei II. - Dél

Az Újperint tavaly az északi csoportban nyert bajnokságot – most pedig az déliben halad rohamléptekben az aranyérem felé – nyolc pont előnnyel vezeti a tabellát.

– A tavalyi bajnoki cím után szinte teljesen át lett alakítva a csapatunk, több mint 40 játékos lépett pályára újperinti színekben, ebből 20-an távoztak a nyáron, többségük Ausztriába, vagy a vármegyei I. osztályba, és voltak akik kimaradtak az utánpótlásból – tudtuk meg Németh Bálinttól, az Újperint SE vezetőedzőjétől. – Azért dolgozunk ilyen nagy létszámmal, mert együttműködési megállapodásunk van a Király SE alakulatával: azok a fiatal királyos futballisták, akik ott kopogtatnak a vármegyei I. osztály kapuján, nálunk kóstolhatnak bele a felnőtt futballba. Roppant fiatal csapatunk van – de komoly szerepe van a rutinos magunknak is, akik rengeteget segítenek a fiataloknak. Jó minőségben edzünk, van aki heti négy-öt edzésen is részt vesz, ezért erőnlétileg kiemelkedünk a mezőnyből. Csapategységünk erős, a körülményekre pedig nem lehet panasz, így csak a munkára kell koncentrálni. Eredményességünk egy jól működő rendszeresen alapszik – ami a partneri együttműködésre épül –, mindenkinek megvan a feladata és azt maximálisan teljesíti. A szezon elején a dobogót céloztuk meg, de most már nem szeretnénk lemondani az első helyről. A Bajánsenye és a Rum is erős gárda, bármelyikük beleszólhat a bajnoki címért folytatott versenyfutásba. A keretünkben nem volt változás a téli szünetben – és a munkából sem vettünk vissza, jól sikerült a felkészülésünk, várjuk a bajnokság folytatását.