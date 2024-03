A tabellán elfoglalt helyezésektől függetlenül mindig nagy izgalmakat tartogat egy Vép–Táplán szomszédvári rangadó – ezúttal is így történt. Jó meccset játszottak a csapatok, mindkét kapu előtt adódott helyzet jócskán, igazságos döntetlennel zárult az összecsapás – a Táplán megérdemelten vitte el az egyik pontot Vépről.

Vasvár VSE–Sárvár FC 2-3 (0-2). Vasvár, v.: Pázsi M.

Vasvár: Kántor – Sipos, Bíró, Mikó, Vincze, Czövek (Gotthárd), Elekes (Dávid), Horváth A., Tausz, Márton (Berta), Schermann (Péter). Edző: ifj. Sziffer István.

Sárvár: Dénes – Könczöl, Takács (Biró), Fider, Vajda, Tóth M., Kovács B., Ódor (Németh Á.), Szemes, Sinka, Csonka. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Péter, Mikó, ill. Csonka, Ódor, Szemes.

Kiállítva: Horváth A. (89., Vasvár).

Az első félidőben dominált a Sárvár, két gólos előnyre tett szert – igaz, a hazai csapat nem kapott meg egy egyértelmű 11-est. A második félidőre felpörgött a Vasvár, ki is egyenlített. A győztes találatot azonban a Sárvár vitte be – az utolsó pillanatban. Továbbá a Vasvárt egy érthetetlen kiállítás is sújtotta. Jó lenne, ha a játékvezető nem illetne különféle negatív jelzőkkel futballistákat – ha a saját munkájára koncentrálna, biztosan sikeresebben tudná levezetni a meccset...

Csepregi SE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 0-2 (0-1).Csepreg, 100 néző, v.: Ódor Á.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Kossuth, Nika M., Takács Ke., Balogh-Sövér (Sós), Nika B., Nika Á. (Simon), Lukács, Takács D. (Németh Cs.). Edző: Steiner Zsolt.

CVSE: Osvald – Marsai (Zsoldos D.), Enyingi, Göntér (Gábor), Szuh, Gaál, Keszei T. (Berecz), Büki (Németh J.), Czinder (Zsoldos P.), Keszei R., Péter. Edző: Takács Gábor.

Gólszerzők: Németh J., Enyingi.

Jól állt bele a meccsbe a Csepreg, gyorsan magához ragadta az irányítást, labdaszerzések után veszélyes kontrákat vezetett. Mégis a vendég szerzett gólt az első félidő hajrájában furcsa körülmények között: egy elmaradt szabadrúgásból vezetett kontrát a CVSE, amit góllal zárt. Fordulás után is inkább a hazaiaknál volt többet a labda, de ekkor azért már kiegyenlítettebb volt a játék – és egy bedobás után növelte előnyét a vendég. A hátralévő bő 20 percben mindent egy lapra feltéve rohamozott a házigazda, de nagyon töredezett volt a játék a rengeteg könnyű síppal befújt szabadrúgás miatt. Érdekesség, hogy mérkőzést kilenc sárga lap színesítette. A játék képe alapján nem érdemelt vereséget a Csepreg.

Horváth Ranch Kft. Nádasd KSE–Büki TK 0-1 (0-1). Nádasd, v.: Imre B.

Nádasd: Doktor – Horváth D., Filakovszky, Horváth B., Péter, Zsoldos, Kalamár (Gerencsér), Dudás, Meskó E., Somogyi (Varga M.), Burka (Meskó Á.). Edző: Elekes Zoltán.

Bük: Kamondi – Fehér, Tóth B., Kovács Z., Kossuth, Németh G., Kocsis (Oláh), Szabó A., Redőcs, Kovács Á. (Kiss B.), Puskás (Szilágyi). Edző: Iszak Sándor.

Gólszerző: Kovács Z.

Az egész mérkőzésen erős szél nehezítette meg a csapatok dolgát. Az első félidőben jól futballozott a Nádasd, három komoly helyzetet is kidolgozott – és kihagyott. Míg a vendég egy szögletből becsavart góllal megszerezte a vezetést. A második félidőben már nem igazán akadt komoly helyzet egyik kapu előtt sem. A szerencsésebb csapat gyűjtötte be a három pontot.

Rábapatyi KSK–Söpte SE 1-3 (1-0). Rábapaty, 80 néző, v.: Konkoly Z.

Rábapaty: Király – Horváth R., Horváth K., Piros D., Dugovics (Zeke), Gosztolya, Csupor, Nardai (Horváth B.), Kovács T., Piros P. (Bakonyi), Németh G. Edző: Kovács Tamás.

Söpte: Gadavics – Baranyai, Biró (Rácz), Kovács E., Joó, Győrffy, Koronczai, Vámos (Tamás, Szabella), Varga A. (Fogl), Szakasics, Vargyas (Kondákor). Edző: Simon Attila.

Gólszerzők: Németh G., ill. Tamás (2), Szabella.

Erős szélben rendezték meg a mérkőzést. Az első félidőben a szél a hazaiakat támogatta, de „csak” egy gól tudtak rúgni. A második félidőben a Söpte sokkal jobban kihasználta a szél támogatását, a játékrész közepén néhány percen belül két gólt is szerzett, fordított, a hosszabbításban pedig a harmadik találatával pontot is tett a meccs végére.

Király SE–Szombathelyi Haladás II. 1-2 (0-0). Újperint, 400 néző, v.: Boda Gy.

Gólszerzők: Halmosi, ill. Pruska, Zsédely.

A első félidőben inkább a hazaik előtt adódtak nagyobb lehetőségek, ám nem tudtak kapuba találni. Fordulás után több sérülés is történt hazai oldalon, ezért a Király kényszerűségből hátrébb vonta erőit – ezt pedig kihasználta, büntette a Haladás, és megnyerte a rangadót.

Csákánydoroszlóból Kurucz Ádám, Szentgotthárdról Heiter László, Vépről Pajor Tamás, Vasvárról ifj. Sziffer István, Csepregről Steiner Zsolt, Nádasdról Reitli Kornél, Rábapatyról Dénes István, Újperintről Hegyi László tudósított.

A 22. forduló menetrendje, hétfő, 16.30: Szombathelyi Haladás II.–Csepregi SE, Sárvár FC–Király SE, Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Vasvár VSE, Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE–Alpok Zirkon Vép VSE, Körmendi FC–Kiswire-Szentgotthárdi VSE, Büki TK–Rábapatyi KSK, Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Horváth Ranch Kft. Nádasd KSE, Söpte SE–Csákánydoroszlói KSE.