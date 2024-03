Benke triplája nyitotta a meccset, majd Pot is eredményes volt távolról – 0-7 után talált be először a DEAC. A folytatásban több szombathelyi tripla is kimaradt – kezdett zárkózni a DEAC, ki is egyenlített (6. perc: 9-9). De Perl vezérletével ismét magához ragadta az irányítást a sárga-fekete gárda (8. perc: 9-16). Igaz, ott loholt ellenfele nyomában a DEAC. A második negyedet a frissen pályára lépő Jordano hármasa nyitotta, majd Pongó is betalált távolról – gyorsan 10 pontra hízott a különbség (12. perc: 14-24). És úgy tűnt, hogy állandósul is a 10 pont körüli vasi fór. Támadásban azonban többször is könnyelműnek bizonyult, sok labdát elszórt, tiszta helyzetet hagyott ki, így a szívósan küzdő DEAC látótávolságban tudta tartani (18. perc: 30-36). Az első félidőt hét ponttal nyerte meg a Falco (20. perc: 34-41).

Váltott pontok vezették fel a második félidőt – de a percek múlásával kezdett ismét meglépni a Falco (23. perc: 38-48). Küzdelmes csata kerekedett a meccsből, és úgy tűnt, hogy a Falco bírja jobban erővel. De a DEAC ismét visszajött a meccsbe – 48-52-es állásnál kért időt a vendég. Nem tudott kilábalni a gödörből a bajnok, míg a Williamson által vezérelt DEAC robogott tovább. Sőt, először a meccsen megszerezte a vezetést – a harmadik negyed végén (30. perc: 55-54)! A kisszünet után nagy lendülettel tért vissza a pályára a Falco, de a DEAC extázisban játszott, extra dobásokkal elérte, hogy váltott vezetést mutasson a tábla (33. perc: 63-62). Nem bírt ellenfelével a Falco, rengeteg támadást rontott el – időt kért Konakov mester (35. perc: 65-62). Visszatérve a pályára erős tempóra váltott a Falco, igyekezett minél több hibába belehajszolni, felőrölni ellenfelét.

Úgy tűnt, hogy működik a terv (37. perc: 65-69) – időt is kért a hazai kispad. Majd kiegyenlített a DEAC (69-69)! Az utolsó perc 72-71-es hazai vezetésről kezdődött – Drenovac utolsó pillanatban, nagyon távolról elengedett triplájának köszönhetően. A Falco kihagyott egy ziccert, majd a DEAC is támadást rontott. Tiby triplája viszont célba ért (72-74)! Maradt 19 másodperc, időt kért a házigazda. Williamson triplája leperdült, Drenovac gyűjtötte be a lepattanót és egyenlített (74-74). Időkérés után eljutott ziccerig a Falco, de Keller közelije nem ért célba – jöhetett a hosszabbítás (40. perc: 74-74).

Neuwiert triplája nyitotta a ráadást. És a folytatásban is a DEAC vezetett – semmi nem akart sikerülni vasi oldalon (42. perc: 81-76). A hosszabbítás utolsó perce 84-81-es állásról kezdődött. A Falco elrontotta a támadását, 8 másodperccel a vége előtt büntetőhöz jutott a DEAC – Hőgye egyet bedobott, eldőlt a meccs!

A szezon során másodszor kapott ki a Falco – zsinórban aratott 17 győzelem után. A debreceni győzelem azért is meglepő, mert hiányzott a hazai csapatból a válogatott Mócsán, tovább csak nyolc játékos forgatott DEAC szakmai stábja - közülük is Edwin a 36. percben kipontozódott.

Jegyzőkönyv

DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 85-81 (14-18, 20-23, 21-13, 19-20, 11-7) – hosszabbítás után

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, NB I.-es kosárlabda-­mérkőzés, vezette: Tőzsér D., Török D., Nyilas I.

DEAC: Edwin 15/3, Neuwirth 3/3, Drenovac 23/3, Williamson 19/6, Buljevic 15. Csere: Tadic 7, Hőgye 3, Garamvölgyi –. Edző: Andjelko Mandics.

Falco: Pot 11/3, Tanoh Dez –, Benke 6/6, Tiby 17/6, Keller 8. Csere: Perl 20/6, Pongó 9/6, Kovács B. 2, Barac 2, Krivacsevics –, Jordano 6/6. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0-7. 8. p.: 9-16. 12. p.: 14-24. 15. p.: 21-32. 18. p.: 30-36. 20. p.: 34-41. 26. p.: 41-52. 28. p.: 48-52. 30. p.: 55-54. 33. p.: 63-62. 35. p.: 65-65. 39. p.: 72-71. 40. p.: 74-74. 42. p.: 81-76. 44. p. 84-81.

Kipontozódott: Edwin (36.).