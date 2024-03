Soroksár SC–Szombathelyi Haladás 1-1 (0-0). Soroksár, 300 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Lovas.

Soroksár: Mergl – Kaján, Say (Króner, 74.), Kékesi, Vági – Katona M. (Németh E., 46.), Vass Á. – Varga Z. (Hajdú R., 74.), Köböl (Gálfi, 74.), Korozmán – Lovrencsics. Edző: Lipcsei Péter.

Szombathelyi Haladás: Pálfi – Ene, Jagodics, Csonka (Bolla, 48.), Beronja – Zvekanov (Szijjártó, 75.) – Nyíri, Mohos, Jancsó, Horváth R. – Kelemen. Edző: Aleksandar Jovic.

27. perc: Nyíri végzett el szabadrúgást a kaputól 26 méterről. Lefelé csapódó lövése nem sokkal zúgott el a léc felett.

31. perc: Zvekanov passzolt Nyírihez, aki 14 méterről, jobbról alig lőtt a jobb sarok mellé

45. perc: Horváth Rajmund ment el a bal oldalon, beadását Mohos előrevetődve, nyolc méterről kapura fejelt, Say a gólvonalról rúgta ki a labdát

54. perc: Nyíri balról, 19 méterről elvégzett szabadrúgását tolta a léc fölé Mergl

68. perc: Varga jobb oldali beadását a középen érkező Lovrencsics hét méterről keresztbe ellőtte a kapu előtt

72. perc: Nyíri 11 méterről leadott, bal sarokra tartó lövését Margl lábbal védte, a kipattanót Kelemen nyolc méterről a bal sarok mellé ollózta

78. perc: Gálfi jobb oldali beadását Lovrencsics hét méterről a jobb felső sarokba fejelte (1-0).

85. perc: Nyíri ívelt a tizenhatoson belülre, Pintér levette a labdát, majd félfordulattal, nyolc méterről a hosszú, jobb sarokba lőtt (1-1).

A Haladásból eltiltás miatt Rácz, Erdei és Szakály, sérülés okán Tarján, Hursán és Csernik hiányzott.

A vendégek kezdték aktívabban a mérkőzést, irányították a játékot, a soroksáriak térfelén folyt a játék. Helyzetbe azonban nem tudtak kerülni a vasiak, az utolsó passzok nem sikerültek. A félidő derekára már jöttek a helyzetek is, könnyen vezetést szerezhettek volna a szombathelyiek. Egykapura folyt a játék, a zöld-fehérek a lefújás előtt is megszerezhették volna a vezetést, de a hazaiak játékosa, Say a gólvonalról kivágta a labdát. Az első félidő tehát a Haladásé volt, a Soroksárnak szinte momentuma sem volt.

Szünet után is a vendégek futballoztak fölényben, de jobbára a mezőnyben folyt a játék. A 72. percben egy támadásból a vasiak két gólt is szerezhettek volna – de kimaradtak a lehetőségek. Nem úgy a hazaiaké: a házi gólkirály Lovrencsics Balázs fejesével megszerezték a vezetést a soroksáriak. Nem sokáig örülhettek az ekkor már veszélyesebben játszó hazaiak, a 85. percben a csereként beállt Pintér Filip kiegyenlített. A hátralévő perceket mindkét csapat megnyomta, de több gól már nem esett. A meccs összképe alapján a Haladás közelebb állt a győzelemhez.