A szombathelyiektől Kovács Bálint és Varga Csaba sérülés, míg Ferencz Zoltán eltiltás miatt hiányzott.

III. Kerületi TVE–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 3-2 (1-1). Budapest, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Molnár R.

HVSE: Horváth B. – Buzás L., Horváth M., Varga M., Czuczi P. – Balogh Á. (Árvay D., 72) Tóth M., Vígh P. – Szabó M., Szenczi B. (Hende M., 76) Pap M. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Barczi D. (24.) Hegyi P. (56., 65.), ill. Szenczi B. (24.), Árvay D. (78.).

A mérkőzés legelején rögtön nagy ziccert rontott a Haladás. Válaszkén a hazaiak jutottak előnyhöz egy kontra után. Erre a gólra azonban rögtön válaszolt a HVSE – Szenczi Bence egyenlített. A folytatásban nagy adok-kapok játék alakult ki, mindkét kapu előtt adódott helyzet – talán a Haladás rontott nagyobb ziccereket.

A második játékrész első tíz percében eldönthette volna a mérkőzést a HVSE, kétszer is már csak a kapussal állt szemben a szombathelyi játékos – de nem sikerült a hálóba találni. Ezt még megtoldotta a vendég egy rosszul levédekezett szituációval és egy eladott labdával. „Természetesen” a vendéglátó élt a lehetőséggel, 3-1-re meglépett. Ezután le is zárhatta volna a mérkőzést, de most a Kerület hibázta el a lehetőségeit. Az utolsó negyedórára mindent egy lapra feltéve támadott a Haladás, de akkora helyzeteket már nem tudott kialakítani, mint az első félidőben, vagy a második félidő elején. Ennek ellenére egy szép egyéni megoldás után Árvay góljával közelebb került ellenfeléhez a vasi gárda, de a folytatásban egyenlíteni már nem sikerült.

Szenczi Imre: – Ebben a mérkőzésben sokkal több volt. Sok ziccerünk volt az első félidőben is, míg a második játékrészben 1-1-nél két kihagyhatatlannak tűnő helyzetet puskáztunk el – de még 3-1-es hátrányban is volt esélyünk a pontszerzéshez. Sajnos rosszul jöttünk a fordulópontokból. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Kerület nem érdemelt győzelmet. Sőt! Ellenfelünk jobban sáfárkodott a helyzeteivel, eggyel több gólt rúgott, mint mi – ezért pedig három pont jár. Nekünk pedig megint maradt a szimpatikus vesztes szerepe. Pozitívum, hogy az előző két mérkőzéshez képest sokkal jobban játszottunk. Negatívum, hogy ez is nulla pontot ért. Köszönjük a gratulációkat és a bíztatást a III. Kerület vezetőinek, sok sikert kívánunk nekik a jövőben!

További eredmények: ETO Akadémia–Komárom 0-1, ZTE II.–Sopron 1-0, Puskás Akadémia II.–Csorna 2-0, Gyirmót II.–Tatabánya 3-3, Budaörs–Kelen 2-1, Balatonfüred–Veszprém 0-1, Bicske–Dorog 2-3.