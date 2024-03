A feljutásra pályázó ETO az utóbbi hetekben finoman szólva nem tündököl, négy meccséből hármat is elveszített, legutóbb például hazai környezetben maradt alul a Honvéd ellen 1-0-ra. A házigazda Haladás abszolút felszálló ágban várta a nyugat-magyarországi zöld-fehér rangadót, elvégre utolsó három találkozóját rendre megnyerte. A várt hazai rohamok azonban ezúttal elmaradtak, az ETO ragadta magához a rangadó irányítását. Valamivel több, mint 10 perc elteltével a kétségbeesetten menteni igyekvő Rácz duplán nehéz helyzetbe hozta csapatát: nemcsak 11-eshez juttatta a Győrt, hanem balszerencsés mozdulatával ki is állíttatta magát. A büntető értékesítése után is a kisalföldiek maradtak támadásban, azonban a szünetre maradt az egygólos ETO-előny.

Fordulás után is magabiztosan irányította a játékot a Győr, volt hogy percekig nem ért szombathelyi a labdába. Diarra még kihagyta nagy helyzetét, Kröhn viszont nem tette meg ezt a szívességet a Haladásnak, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A meccs hajrájában még Szépe is beköszönt, majd a hosszabbításban Beronja kozmetikázott az eredményen. Megszakadt a Haladás remek sorozata, megérdemelt a győri siker.