Alasztics Marci beszélgetésünk során visszatekint egész pályafutására. Mesél a győri kezdetekről, a rendkívül rövidre sikeredett légióskodásáról és természetesen a Halinál töltött sikerekben gazdag időszakáról is. Emellett pedig beszél arról, hogy náluk a sport szeretete a génekbe volt kódolva, ugyanis édesapja és ikertestvére futballoztak, míg édesanyja röplabdázott, kézilabdázott. A Hali egyetemista futsaljátékosa külön kihangsúlyozza a tanulás fontosságát is. A beszélgetés végén pedig a feleségével tervezett közös jövőjükről is szót ejt.

Hallgassák meg a teljes podcast-beszélgetést, melyből nagyon sok mindent megtudhatnak Alasztics Marcell múltjáról, jelenéről, valamint jövőbeli terveiről!