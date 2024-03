Szombathelyi Egyetemi SE–BDTSE Taksony 2:3 (21, -17, 23, -17, -14). Szombathely, Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnok, 60 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Veress, Sipos.

SZoESE: Marsai, Szabó G., Takács B., Biró, Dobos, Kovács B. Csere: Varga E., Barbalics, Konetsny, Rózsa, Koller. Edzők: Kovács Balázs, Gőczi István.

Győzelemre készült a Taksony, majd később az Eszterházy ellen is hazai pályán a SZoESE férfi csapata annak ellenére, hogy mindkét gárda a vasiak előtt zárták az alapszakaszt. Nagy különbség játékerőben azonban nincs a csapatok között, így joggal pályázott ellenfelei skalpjára a házigazda. A Taksony ellen nagyon sok nyitást rontott a SZoESE, ami megbosszulta magát. Ettől függetlenül rendkívül élvezetes és fordulatos meccset hoztak a szettek, végig kiegyenlített csata zajlott a pályán. Az utolsó játékrészben ugyan nagyon elkapta a fonalat a SZoESE, amely már 10-2-re is vezetett, ám ezúttal a nyitásfogadások döcögtek olyannyira, hogy visszakapaszkodott a vendég alakulat, fordított és nyert.

Eszterházy SC–Szombathelyi Egyetemi SE 3:2 (21, -23, -19, 23, 9). Szombathely, Dr. Gál László Egyetemi Sportcsarnok, 60 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Veress, Sipos.

SZoESE: Marsai, Szabó G., Takács B., Biró, Dobos, Kovács B. Csere: Varga E., Barbalics, Konetsny, Koller, Müller. Edzők: Kovács Balázs, Gőczi István.

Az Eger elleni első szettben még bent volt a szombathelyi fejekben a Taksonnyal szembeni vereség, kellett egy kis idő mire elkapták a fiúk a ritmust. A második és harmadik játékrészben már a hazaiak irányították a találkozót, meg is fordították a mérkőzés állását. A negyedik szett is javarészt a vasiak szájíze szerint alakult, ám a végjátékot mégis elbukták, így megint az 5. szett döntött. Ha nincs annyi hazai nyitásrontás, akkor le is zárhatta volna a meccset a SZoESE. Ezt azonban az utolsó etapban sem tudta levetkőzni a házigazda, amely így fájó vereséget szenvedett egy szinte már megnyert mérkőzésen.

Szolnoki SPC–Haladás VSE 3:1 (-19, 9, 22, 17). Szolnok, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Dunszt, Baracsi.

HVSE: Kőrösi, Tóth B., Héjj, Marton, Horváth B., Stéger. Csere: Bánfi, Rudolf, Varga N., Ragasits. Edző: Dr. Mucsi Péter.

A hosszas utazás ellenére nagyon jól kezdte a meccset a Hali, amely meglepte ellenfelét az első szettben. Ebben meghatározó szerepük volt a sikeres nyitásoknak, valamint a támadójáték is egészen olajozottan működött. A folytatásban azonban már nem hozta a korábban mutatott játékot a vasi gárda, amelynek teljesítménye alaposan visszaesett. A harmadik és negyedik etapban ugyan kapaszkodott Mucsi Péter együttese, de az átütő erő hiányzott a játékából, így a jó erőkből álló Szolnok meggyőző fölénnyel győzött.