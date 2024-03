Verstappen mögött csapattársa, a mexikói Sergio Pérez zárta másodikként a szezonnyitó versenyt, míg a dobogó alsó fokára Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője állhatott fel. A rajtot Verstappen tökéletesen kapta el, így az első kanyarban hiába támadta meg őt a második helyről startoló Charles Leclerc (Ferrari), a holland vb-címvédő az élen maradt.

Mögé sorrendben Leclerc, George Russell (Mercedes) és Pérez sorolt be, a harmadik körben viszont Russell lehagyta Leclerc-t, és feljött másodiknak. Négy körrel később Pérez is sikeres akciót hajtott végre, elment Leclerc mellett, és átvette a harmadik pozíciót. Verstappen az élen senkitől sem zavartatva építgette az előnyét. Közben Pérez lehagyta Russellt, ezzel megkaparintotta a második helyet, majd Russell mellett nem sokkal később Sainz is elment. A leintésig nagy változás már nem történt, így kettős Red Bull-sikerrel indult a szezon, a remekül versenyző Sainz pedig megérdemelten csípte el a harmadik pozíciót.