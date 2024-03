Az idei Európa Kupa speciális és kiemelkedő jelentőségű nemzetközi versenynek számított, hiszen idén a római Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára kvalifikáló esemény volt. A magyar színeket hat kalapácsvető atléta képviselte a portugáliai Leiriában, köztük a Szombathelyi Dobó SE kiválóságai, Halász Bence, Varga Donát, Gyurátz Réka és Viszkeleti Villő. A vasiak kétszeres világbajnoki bronzérmes kalapácsvetője, Halász Bence idei legjobbjával, 76.22 méterrel a második helyen zárt a Kupában. Klubtársa, a férfi kalapácsvető A-döntő másik magyar indulója, Varga Donát 72.43 méteres eredményével a nyolcadik helyen végzett. Az U23-as nők fináléjában Viszkeleti Villő lépett dobókörbe. A Dobó SE versenyzője 63.37 méteres eredménnyel a nyolcadik helyen fejezte be a versenyt. Az A-döntőben Gyurátz Réka 66.50 méteres eredményével a kilencedik pozícióban végzett.

– Legfontosabb célunk az volt, hogy lehetőleg mindenki dobja meg idei legjobbját – fogalmazott Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Réka és Bence ezt simán teljesítette is, míg Villő és Donát mindössze 1-2 centivel maradtak el a kívánt eredménytől, de ez teljesen érthető volt, mivel ítéletidő tombolt a helyszínen. A kedvezőtlen időjárási körülmények – vihar, villámlás – miatt rengeteg versenymegszakítás volt, így aztán alaposan elhúzódott a viadal, mert másfél óra helyett négy órán keresztül zajlott. Bencéék harmadik sorozata után már azon gondolkodtam, hogy megmondom nekik, ne dobjanak többet, mert egyre nagyobb esély nyílt arra, hogy megsérülnek. Végül aztán végigmentek a hátralévő sorozatok, Bence még javított is, úgyhogy abszolút elégedett vagyok az eredményekkel meg a helyezésekkel is, elvégre mindenki döntős helyet ért el, ráadásul a 19 éves Villő a nála jóval idősebbek között szerezte meg a nyolcadik helyet.

Hétvégén utánpótlás országos bajnokságon lesz jelenése az U20, U18 és U16-os korosztálynak, március 23-án pedig az összes magyar kalapácsvető Szombathelyre látogat, ahol központi felmérésen vesznek részt.