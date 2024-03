A kőszegi egyesületet hárman képviselték az U15-ös serdülőválogató versenyen a fővárosi Vasas csarnokban. A nemzetköziversenyen lengyel, román, moldáv és szlovák birkózók is részt vettek. Pusztai Dániel ezüstérmet szerzett, korkedvezménnyel diákként indult a serdülők között. A döntőben nagy csatában, minimális különbséggel az utolsó pillanatig esélye volt a győzelemre.Pusztai Dominik a későbbi román győztestől kapott ki a csoportmérkőzések során, a bronzért vívott csata most nem sikerült, így ötödik helyen zárta a viadalt. Tornai Ábel jó kezdés után a második meccsén óriási csatában maradt alul. A lengyel csapat kérésére Ábel versenyen kívül birkózott egyik versenyzőjükkel, ezt a meccset Ábel simán hozta.Pusztai Dánielt a verseny után meghívták a serdülőválogatott keretbe.

Forrás: VN/KV Birkózó SE Körmend

A KV Birkózó SE Körmend fiataljai Szigetváron léptek szőnyegre a napokban a Nemzetközi Szabadfogású U10-U11 Birkózó versenyen és Gyermek Gálán, ahol 10 egyesület több mint 100 sportolója adta le nevezését. A tornára két horvátországi csapat is meghívást kapott, amelyek ellen a körmendi birkózók többször is megküzdöttek, sikerrel. Szigetvárra 12 versenyzővel tervezett indulni a rába-parti egyesület, de betegségek miatt végül csak hét birkózó maradt talpon. A hajnali indulás, háromórás utazás és az egésznapos küzdelmek után többen is örülhettek, hogy magasba emelték a kezüket a küzdelmek végén. Dancsecs Dorina (Boldog Batthyány), Markó Pál (Somogyi), Szomi Máté (Boldog Batthyány) és Kovács Gyula Attila (Olcsai-Kiss) első helyen zárt, Fülöp Hanga (Csákánydoroszló) és Dancsecs Olivér (Boldog Batthyány) második lett, míg Sárai Szabó Ákos (Boldog Batthyány) a dobogó harmadik fokán végzett.

– Elégedett vagyok tanítványaimmal, mivel az edzéseken elsajátított technikákat – ha kis hibával is – végrehajtották, valamint a taktikai utasításokat megfogadták – értékelt Bartók Zsolt edző. – Fiatal tehetségeink kiváló eredménnyel zárták a tornát, amit az elért eredmények – négy arany-, két ezüst- és egy bronzérem – is mutatnak.