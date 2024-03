Investment Közutasok Kaposvári TK–Szentgotthárdi VSE 7:1 (3515-3494). Kaposvár, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Közutasok Kaposvár: Farkas 612, Nagy G./Sziklási 508, Kovács G. 591, Pintér 624, Botházy 576, Németh M. 604.

Szentgotthárd: Járfás 576, Cseh B. 616, Takács T. 578, Pákai 608, Karba N./Oswald 548. Edző: Tróbert József.

A listavezető Kaposvár otthonában jól kezdett a szentgotthárdi együttes. Az első sorban Cseh Bence remekül játszva verte ellenfelét, Farkast, míg a másik pályán Járfás csak szoros meccsen maradt alul a hazaiak legjobbja, Farkas ellen. Az első kör után tehát 1:1 volt az állás, a vasiak viszont jelentős, több, mint 100 fás előnnyel vezettek. A középső sorban viszont Takács és Pákai is kikapott, igaz, mindketten peches vereséget szenvedtek, több dobásuk is balszerencsésen alakult. Ekkor már a somogyiak mentek 3:1-re, viszont a faelőny továbbra is a szentgotthárdiaknál volt. Az utolsó sorban is mindkét csapatpont a hazaiaké lett. A faelőny viszont az utolsó harminc dobásig a vendégeknél volt, de végül ezt is a maguk javára fordították a kaposváriak. Noha a meccs előtt papíron a hazaiak voltak az esélyesek, a vártnál gyengébben dobtak, ám ezt nem tudták kihasználni a vasiak.

Ifjúsági: 4:0 (1234-1163). Oswald 583, Borsos 580.

Répcelaki SE–Zalaegerszegi TK 5:3 (3621-3607). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Danóczy 622, Tóth Á. 633, Móricz 651, Somodi 578, Bíró 569, Molnár P. 577. Edző: Kiss Zsolt.

Zalaegerszegi TK: Horváth Z. 597, Fehér 627, Kakuk 609, Járfás 592, Pintér 580, Nemes 602.

Az első sorban Danóczy Richárd és Tóth Áron fantasztikus eredményeivel megalapozták a hangulatot. Danóczy egy szett pontot vesztett csupán és 622 fás eredménnyel nyert. Tóth Áron bravúros utolsó szettes nagy koncentrációval fordította a maga javára a mérkőzést. A középső sorban Móricz Zoltán nagy csatában aratott győzelmet Kakuk Levente ellen. Somodi Károly 578 fával minimálisan, de elvesztette pontját. Az utolsó sorban Molnár Pál és Biró Patrik nem tudták hozni az elmúlt hetekben mutatott formájukat, azonban a több fát otthon tartották, így kialakítva a hazai 5-3-as, bravúros győzelmet!

Ifjúsági: Kiss B. 505, Varga B. 523.

További eredmények: Bábolna–Szank 6-2, Szeged–Pápai Vasas 8-0, Rába ETO Győri SE–Köfém SC 4-4.

A következő, 15. fordulóban szombaton 14 órai kezdettel a Szentgotthárdi VSE a Pápai Vasas TK-t fogadja, míg a Répcelaki SE 12 órakor a Szanki OBSE vendége lesz.