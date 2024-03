Szentgotthárdi VSE II.–Nagykanizsa 6:2 (3540-3313). Szentgotthárd, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Szentgotthárd II.: Cseh M. 571, László 610, Iván 578, Karba L. 587, Györke 627, Cserpnyák Á./Németh L. 567. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Az első sorban Cseh Máté szoros csatában marad alul, míg László remek teljesítménnyel győzőtt: 1-1 volt az állás, 47 fával a hazaiak vezettek. A második sorban a sérülésből felépült Iván és Karba Lajos remek teljesítményt nyújtva verték gyengén teljesítő ellenfelüket: 167 fa és 3:1 volt ekkor a hazaiak előnye. Az utolsó sorban Györke a mérkőzés legjobb eredményével magabiztosan nyert, míg Cserpnyák–Németh páros egy fás vereséget szenvedett, de a 227 fás szentgotthárdi győzelem önmagáért beszél. Idei legjobb eredményükkel nyertek a szentgotthárdiak.

Ifjúsági: 4:0 (1195-1069). Kropf 619, Reibling 576.

TOPIDO Nagymizdó–Csákánydoroszlói TE 5:3 (3339-3335). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

TOPIDO Nagymizdó: Bagi I. 531, Bagi M. 579, Simon 573, Hegedüs/Gergó R. 501, Nagy J. 567, Rejtli L. 588. Játékos-edző: Polgár Károly.

Csákánydoroszló: Márton Sz. 576, Déri 532, Meixner 541, Horváth R. 557, Danyi 549, Vilics 580. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Vasi, szomszédvári és a dobogós helyezésekért folytatott küzdelem miatt különösen fontos rangadót játszott a két csapat. Minden sorban felváltva születtek meg a csapatpontok, nagymizdói részről a kezdők közül Bagi Milán, a vendégektől Márton Szabolcs győzte le ellenfelét. A folytatásban Simon László, illetve Horváth Roland diadalmaskodott, ekkor 22 fa volt a vendégek előnye. A mérkőzés hatalmas izgalmak közepette ért véget. Az utolsó körben a nagymizdói Nagy József megszerezte a csapatpontot Danyi Krisztiánnal szemben, Rejtli László pedig (588) a mérkőzés legjobb eredményét érte el Vilics Gábor ellen, ami ugyan pontot nem ért, de Nagy Józseffel együtt elért eredményük négy fára módosította az állást a Nagymizdó javára. Ezzel a győzelemmel a hazaiak a bajnoki tabella élére álltak.

Ifjúsági: 0:4 (867-1082). Sevecsek 506, Szabó B. 461, illetve Márton G./Simon B. 539, Velekei 543.

Balogunyom TK–Sárvári Kinizsi 4:4 (3359-3342). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Virág 576, Horváth M. 551, Kuslics 572, Cserei 548, Biró B. 577, Józsa 535. Edző: Svajda Zoltán.

Sárvári Kinizsi: 596, Boucsek 571, Csirkovits 497, Németh A. 549, Farkas 585, Szijj 544. Játékos-edző: Farkas Imre.

Az első sorban Virág Bence ès Horváth Márton is jó kezdés után szenvedett vereséget Boucsek Zoltán, illetve Csirkovits Lajos ellen: 0:2 volt az állás és 40 fával a vendégek vezettek. A középső sorban Cserei Gábor három szettet megnyerve – ugyan kevesebb fával – de megszerezte a csapatpontot. Kuslics Gergely magabiztosan győzte le ellenfelét, Némethet: 2:2 volt az állás és 34 fával a sárváriak vezettek. A befejező sorban Biró Benjámin jó kezdés után a második 60 gurításban teljesen visszaesett és végül vereséget szenvedett. Józsa Gábor közepes teljesítménye is csak a vereségre volt elég Szijj László ellen. A balogunyomi együttesben ezúttal több játékos is valós tudása alatt teljesített, így megérdemelt a jól küzdő sárvári csapat pontszerzése

Ifjúsági: 1:3 (1061-1103). Tóth L. 563, Völgyi 498, illetve Banai 564, Balázs 539.

A bajnokság állása: 1. TOPIDO Nagymizdó 27 pont, 2. Balogunyom 26, 3. Oroszlány 24, 4. Ajka Kristály SE 22, 5. Csákánydoroszló 22, 6. Sárvári Kinizsi 20, 7. Szentgotthárd II. 19, 8. Herend 19, 9. Nagykanizsa 13, 10. Pét 12, 11. Nyergesújfalu 11, 12. Mosonszentmiklós 11.