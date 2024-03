A férfi teke Szuperliga 15. fordulójában a Szentgotthárd új csapatcsúcsot dobva nyert, míg a Répcelak a nehéz szanki pályáról hozta el a pontokat.

Szanki OBSE–Répcelaki SE 1:7 (3308-3445). Szank, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szanki OBSE: Iványi 549, Veres 589, Kállai 518, Tóth B. 582, Rávai 554, Karsai/Mózer 516.

Répcelaki SE: Tóth Á. 595, Danóczy 559, Somodi 539, Bíró 595, Móricz 592, Molnár P. 565. Edző: Kiss Zsolt.

Az első sorban Tóth Áron ezúttal is a múlt héten bemutatott magabiztos, szép játékkal nyerte pontját. Danóczy Richárd szoros meccsen, de vereséget szenvedett (1-1). A középső sorban Somodi Károly 2-0-ás hátrányból egy erős hajrával kapaszkodott vissza a pontszerzők közé. Biró Patrik az elmúlt két hétben mutatott játékát maga mögött hagyva 595 fával hozta a következő répcelaki pontot. Az utolsó sorban Molnár Pál az első szettes vereségét követően már nem engedett ki egy szettet sem a kezéből, így szerezve meg a saját pontját. Móricz Zoltán három megszerzett szettel hozta csapatpontját kialakítva ezzel a 7-1-es végeredményt

Ifjúsági: 4:0 (1042-966). Varga B. 469, Simon Sz. 497.

Szentgotthárdi VSE–Pápai Vasas TK 8:0 (3720-3355). Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárdi VSE: Cseh B. 637, Oswald 630, Borsos 623, Karba B. 592, Takács T. 600, Pákai 638. Edző: Tróbert József.

Pápai Vasas TK: Kiss S. 581, Nagy L. 582, Molnár 559, Nagy M. 578, Rieger 514, Müller 541.

Az első sorban Cseh Bence és Oswald Dániel alaposan bekezdett, 2-0-ra és már több, mint száz fával vezettek a vasiak. Szinte már ekkor eldőlt a találkozó és a két pont sorsa. A második sorban Borsos Bence és Karba Bálint is magabiztosan hozta a pontot: 4-0 volt ekkor a Szentgotthárdnak. Az utolsó kör már csak a hazai örömjátékról szólt, a szentgotthárdiak végül remekül játszva, simán, 8-0-ra nyertek. Ami még ennél is sokkal nagyobb szó, hogy a szentgotthárdi együttes csapatcsúcsot döntött: fennállása során még sohasem dobott 3720 fát. A rekord eddig a Kaposváron dobott 3713 fa volt.

Ifjúsági: 3:1 (1041-1018). Kropf 520, Reibling 521.

További eredmények: Investment Közutasok Kaposvár–Bábolna SE 8-0, Köfém SC–Szegedi TE 1-7, Zalaegerszegi TK–Rába ETO Győri SE 7-1. PA