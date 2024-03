A következő, 19. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Lukácsháza–Alsóújlak, Kemenesalja–Gencsapáti, Kemenesmagasi–Uraiújfalu, Boba–Bozsok, Répcelak–Mersevát. Vasárnap, 18.00: Sé–Szeleste, Spari–Pecöl, Gérce–Kőszeg.

Déli csoport

Tutitextil-Körmend VSE–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 3-0 (2-0). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Talabér N.

Körmend: Kónya – Tompa, Horváth Á., Krajczár (Németh Cs.), Szatmáry (Barbalits), Szemes (Papp P.), Petrovics, Gaál, Frühvirth (Kiss B.), Szabó P. (Kazinczki), Molnár I.

Felsőcsatár: Moór – Szabó B., Virág K., Cobzaru (Windisch), Horváth L., Pehr (Krancz), Sisak (Krajczár), Szmolek, Böhm, Hábetler, Virág Á.

Gólszerzők: Molnár I. (2), Szatmáry.

A hazai csapat rengeteg helyzetet elpuskázott, kihagyott egy büntetőt is – teljesen megérdemelten nyert.

Szentpéterfai SE–Telekes Medosz SE 4-1 (2-1). Szentpéterfa, 150 néző, v.: Pintér B.

Szentpéterfa: Németh A. – Hazafi, Török R. (Kalmár), Wágner (Török A.), Geosits (Völgyi), Gaál, Király (Hoós G.), Leidli, Homor, Jagodits, Hoós B.

Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós, Czövek, Osvald, Kónya M., Vincze M., Vörös, Kónya Sz., Valkóczi (Németh F.), Vincze D.

Gólszerzők: Gaál (2), Wágner, Jagodits, ill. Kónya M.

Kiállítva: Vincze D. (31., Telekes).

A vendég rögtön a meccs elején gólra váltotta első helyzetét. A folytatásban azonban a szervezett, motivált hazaiak diktálták a tempót, még az első félidőben fordítottak, majd a második félidőben biztossá tették a győzelmüket az emberhátrányban is jól harcoló riválisukkal szemben.

AGS Jáki SZSE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 2-0 (2-0). Ják, v.: Bagoly G.

Ják: Matyi – Svób, Bukits, Hajós, Farkas E., Máté, Molnár T., Bőle (Tóta), Tót, Wágner (Dobos), Vizserálek.

Gyöngyöshermán: Olasz – Székely, Kis (Nagy T.), Berta (Balázs), Bazsó, Kopácsi, Radányi, Neudl, Bihun, Séfer, Kovács D.

Gólszerzők: Farkas E., Molnár T.

Újperint SE–ÖTE Ikervár FC 7-1 (4-0). Szombathely, v.: Marton A.

Újperint: Szlámer – Karvalics, Balázs, Kovács G., Vilics, Németh P. (Sásdi), Gergely (Szabó Z.), Hegedűs, Horváth D., Kovács Zs., Szalay (Osváth).

Ikervár: Horváth B. – Szovák, Horváth D., Szalai, Kurucz (Molnár B.), Rövid, Cseh, Zsoldos, Taliszter, Varga R., Czeglédi (Palkovits).

Gólszerzők: Szabó Z., Karvalics, Vilics, Kovács G., Kovács Zs., Gergely, Hegedűs, ill. Cseh.

Kiállítva: Varga R. (38.,Ikervár).

Egyházasrádóci SE–Bajánsenye SE 4-0 (2-0). Egyházasrádóc, 100 néző, v.: Ódor Á.

Egyházasrádóc: Horváth Bá. – Merőtei (Pataki), Németh Martin, Bányik, Lengyel, Berning, Balogh A. (Zimonyi), Lendvai, Németh Marcell, Horváth Bé. (Mészáros), Halász (Szabó I.).

Bajánsenye: Kalamár – Kircsi, Varga D., Koltai, Kósa, Hodács (Horváth M.), Kovács V., Fábián (Horváth A.), Horváth Z., Propszt, Horváth B.

Gólszerzők: Berning, Szabó I., Merőtei, Halász.

Kiállítva: Kovács V. (67., Bajánsenye).

A mérkőzés első harmadában főleg a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, aztán a félidő hajrájában lőtt két góllal megnyugtató előnyt szereztek a hazaiak. A második félidőben próbált szépíteni a vendég, de nagyon kinyílt, így a rádóciaknak több helyzetük is akadt, amelyekből a hajrában még kettőt kihasználtak. Így magabiztos és megérdemelt győzelmet arattak.

Nárai SK–Tanakajdi TC 3-1 (1-1). Nárai, v.: Pázsi M.

Nárai: HOLBOK – Bárdics (Czirók), Vajda (Kovács L.), Takács (Németh R.), Odler, Marsai (Király), Tamás, Sásdi, LAKATOS, HOMPASZ, Szén (Kovács A.).

Tanakajd: Horváth B. – Könczöl (Varga M.), Karáth (Szalai), Hankó (Bogács), Marcz G., Orsós, Janó (Tóth K.), Németh Zs., Marcz M., Preiczer, Oláh-Vadász.

Gólszerzők: Lakatos (2), Takács, ill. Janó.

A mérkőzésen sok helyzetet láthattak a nézők mindkét csapat részéről. Az első félidőben a hazai gárda szerzett vezetést, majd nem sokkal később a vendég egy jól eltalált lövéssel egyenlített – sőt, egy perc múlva büntetőből a vezetést is megszerezhette volna, de Holbok Tamás nagyszerűen védett. Második félidőt a hazaiak egy gyors góllal kezdték, a mezőnyben jól futballozó vendégek pedig mindent megpróbáltak, hogy mérkőzésben maradjanak. Azonban újabb gólt a hazaiak szereztek, egy szépség díjas találattal, és ezzel el is döntötték a mérkőzést – amelyen két fiatal játékos is bemutatkozott: Király Bálint és Kovács Lóránt is bátor futballal járult hozzá a győzelemhez. A helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Az Őriszentpéter SE–Rum KSC mérkőzés a felázott, játékra alkalmatlan pálya miatt elmaradt.

A következő, 19. forduló menetrendje, szombat, 16.00: Bajánsenye–Nárai, Gyöngyöshermán–Újperint, Telekes–Őriszentpéter. Vasárnap, 16.00: Ikervár–Egyházasrádóc, Rum–Ják, Szentpéterfa–Felsőcsatár, Rábatótfalu–Körmend VSE. Szabadnapos: Tanakajd.