A bakui viadal speciális lebonyolítású lesz, fogásnemenként hat-hat súlyban az elődöntőkig rendezik meg a mérkőzéseket, így nincs vigaszág és a szokásos két nap helyett egy nap alatt megy le minden súlycsoport küzdelme. A magyar válogatott jelenleg két párizsi kvótával rendelkezik a kötöttfogású Losonczi Dávid (87 kg) és a szabadfogású Muszukajev Iszmail (65 kg) révén. Ezt a számot lehet növelni péntektől Bakuban, illetve májusban Isztambulban.

A pénteken kezdődő európai olimpiai kvalifikációs verseny helyszínén, Bakuban edzőtáborozott szabadfogású birkózóválogatottunk, amelynek négy tagja lép szőnyegre a kvótáért. A csapat március 15-én érkezett meg Azerbajdzsán fővárosába, ahol a hazaiak mellett bolgár, északmacedón, türkmén, spanyol, német, román és olasz birkózókkal készült együtt hatalmas helyen, 14 szőnyegen. Érdekesség, hogy Bánkuti Zsolték nem maradtak ott a verseny kezdetéig, előtte hazatértek egy hétre.

– Az a tapasztalatom, hogy a versenyeket megelőző utolsó néhány napon jobb otthon lenni, nyugalomban feltöltődni. Ligeti Dániel például különösen igényli ezt. Ő apróbb betegséggel küzdött, antibiotikumot kellett szednie, de szerencsére már jól van – vélekedett a szabadfogású szövetségi kapitány. – A szabadfogású nehézsúlyúak között a nagyágyúk már kvalifikáltak, szóval ha Ligeti Dániel jó napot fog ki, akkor akár már most elérheti a Párizsba szóló repülőjegyet. Nagyon bizakodó vagyok, hiszen talán még eltökéltebb, mint valaha – zárta szavait Bánkuti Zsolt.

A szabadfogásúak egyik legnagyobb bakui reménysége egyértelműen Ligeti Dániel (125 kg) lesz, aki már a tavalyi világbajnokságon is nagyon közel volt a kvótához, de éppen lemaradt róla, viszont bízik benne, hogy már Azerbajdzsánban sikerül ötkarikás indulási jogot szereznie.

– Egy-két betegséget leszámítva úgy ment a felkészülés, ahogy terveztük, elégedett vagyok vele. A kvalifikációig úgy alakítottuk, hogy nem nagyon rakunk be versenyeket, ezért egy egyéni és egy csapatversenyem volt – nyilatkozta a Haladás 34 éves klasszisa, aki azt is elárulta, hogy jelenleg csak a bakui versenyre figyel, nem gondolkodik azon, mi lesz utána. - Most csak ez számít, ez minden idők legfontosabb versenye jelenleg. Gőzerővel készülök arra, hogy a legjobbamat tudjam nyújtani. Annál nem tudok többet, így ha azt sikerül, akkor elégedett leszek. Ez nem garancia arra, hogy itt, vagy később kvótás leszek, de azt gondolom, hogy amennyi melót beletettünk és amennyit küzdöttünk, benne vagyok azok között, akik között el fog dőlni a kvóta sorsa."

Ligeti hozzátette, hogy szerencsére ő lesz a verseny első kiemeltje, így – a nevezések alapján – a nyolcaddöntőben nem kell majd birkóznia, azaz, két sikerrel megszerezheti a párizsi kvalifikációt Bakuban.