A kétszeres kupagyőztes, címvédő Falco lépett pályára esélyesként - ám a Szeged veszélyes csapat, többször is bizonyította, hogy képes bravúros eredményekre.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - SZTE-Szedeák 87-96 (23-18, 19-27, 25-20, 20-30).

Budapest, BOK Sportcsarnok, 1500 néző, kosárlabda Magyar Kupa, elődöntő, vezette: kapitány G., Goda L., Fodor A.

Falco: Pot 6, Tanoh Dez 6, Benke 14/6, Tiby 14, Keller 8. Csere: Perl 24/3, Pongó 5/3, Barac 4, Kovács B. -, Jordano 6/6. Edző: Milos Konakov.

Szeged: Woolridge 20/6, Locke 32/15, Cohill 2, Bognár 2, Lake 18. Csere: Zsíros 9/9, Balogh -, Bailey 4. Mucza 9/3. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8-3. 6. perc: 11-11. 9. perc: 23-16. 13. perc: 29-20. 15. perc: 29-30. 18. perc: 36-36. 20. perc: 42-45. 23. perc: 50-49. 25. perc: 59-56. 28. perc: 61-63. 30. perc: 67-65. 32. perc: 72-74. 35. perc: 75-82. 37. perc: 81-90. 39. perc: 87-90.

Kipontozódott: -.

Tanoh Dez villámgyors akció végén szerzett duplája vezette fel a meccset. Erős tempóban nyitottak a csapatok, potyogtak a pontok - és a Falco játszott pontosabban (3. perc: 8-3). Triplákkal tartotta a lépést a Szeged - de tartotta. Sőt, ki is egyenlített (6. perc: 11-11). Korán nagy csata kerekedett a meccsből. Feszültnek tűntek a csapatok, eladott labdák, kihagyott dobások okoztak bosszúságot mindkét oldalon. Az etap vége felé kezdett megnyugodni a Falco, és próbált ismét meglépni (9. perc: 23-16), végül 5 pontos előnnyel zárta az játékrészt.

A második etap elején megjöttek az első szombathelyi triplák - Perl és Pongó is betalált távolról. De így sem tudott megnyugtató fórt kiharcolni magának a Falco (13. perc: 29-20). Szívós ellenfélnek bizonyult a Szeged, ott lihegett ellenfele nyomában, és egy 7-0-ás sorozattal ismét felzárkózott - időt is kért Konakov mester (29-27). Nem igazán működött a Falco játéka, védekezésben és támadásban is akadtak hibák - Woolridge levédése például komoly nehézséget okozott. Visszatérve a pályára a Szeged - az ötödik triplájával - először a meccsen átvette a vezetést (15. perc: 29-30)! Aztán jött két Benke-tripla - most Simánd Árpád kért időt (35-30). Majd ismét egyenlített a Szeged (18. perc: 36-36). Hullámzott a meccs, váltott pontokkal, váltott vezetéssel közelített a nagyszünet. Végül Locke nagyon messziről elengedett hármasa zárta az első félidőt - némi meglepetésre a Szeged vonulhatott egy triplányi előnnyel pihenőre (20. perc: 42-45). Szombathelyi részről csak Tiby és Benke húzta a szekeret - ami egyelőre kevésnek bizonyul.

Fordulás után próbált erősebb tempóra váltani a Falco - ám jöttek az extra dobások a Szegedtől (23. perc: 50-49). Szegedi oldalon mindent Wollridge és Locke vállalt magára - de az idő múlásával egyre többet hibáztak, egyre jobban védekeztek rajtuk. És közben Perl is "megérkezett" a meccsbe. Kezdte ismét magához ragadni az irányítást az inkább csapatként játszó Falco, de egyszerűen képtelen volt leszakítani a kizárólag az egyéni kvalitásokra építő ellenfelét. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a rengeteg támadást hibázó Falco nem tudta felőrölni ellenfelét. Sőt 28. percben ismét szegedi vezetést mutatott az eredményjelző - kellett a szombathelyi időkérés (61-63)... A negyedet Perl dudaszó duplája zárta, ezzel vette át a vezetést a Falco (30. perc: 67-65).

A negyedik negyedet pedig Jordano triplája nyitotta! De ismét visszajött a meccsbe a Szeged: 70-65-ről fordított 72-74-re. Locke extra pontjaira nem volt ellenszer a Falco részéről - bárhonnan is állt bele a dobásba, mindenhonnan gyűrűbe talált. Peregtek a percek, és folyamatosan a Szeged vezetett. A kilencedik szegedi tripla után, 7 pontos hátrányban kénytelen volt időt kérni Konakov mester (35. perc: 75-82). Locke őrült módon termelte a pontokat - a Falco pedig egyre idegesebben játszott., rengeteget faultolt. A 37. percben 81-90-et mutatott az eredményjelző - nehéz helyzetből kezdte a hajrát a Falco. 4-0-s szombathelyi "roham" után időt kért a Szedeák (85-90). Az utolsó perc 87-90-ről kezdődött. Zsíros pedig beköszönt egy triplával... Konakov mester rögtön időt kért (87-93). Benke kihagyta a triplát, a lepattanót begyűjtötte a Szeged. Majd Locke büntetőzött jól (87-95). Perl is kihagyta a hármast. Locke egy büntetőt dobott be (87-96). Zárásként pedig Benke távolija is kimaradt....

Óriási meglepetésre kikapott az idegesen, sok hibával játszó Falco, nem jutott be a vasárnapi döntőbe, nem tudja megvédeni a címét. Mert nem bírta levédekezni a Szeged három amerikai légiósát...