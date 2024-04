Hazai edző nyilatkozata

Dalibor Damjanovic: - Először is gratulálok a Körmendnek. Fair meccset játszottak. Mindig gondjaink vannak a harmadik negyedben, ahogy az előző két meccsen is. A harmadik negyedet úgy kezdtük, hogy üresen hagytuk a legjobb dobóikat és faultos kosarat is kaptunk. Nem koncentráltuk. Ez bármikor előfordulhat sajnos. Nyilván nem ezt kértem a játékosoktól, nem fókuszáltunk. Csaknem két hónapot vártunk erre a győzelemre. Nagy szükségünk volt rá. Remélem visszatérünk a jó útra. Nincs időnk és okunk sem ünnepelni. Pihennünk kell, regenerálódunk holnap és készülünk a Kecskemét elleni meccsre.

Vendég edző nyilatkozata

Kocsis Tamás: - Az első félidőben katasztrofális volt főleg a védekezésünk. Kettő kettőben bármit próbáltunk, semmi nem működött. A második félidőben változtattunk. Ez működni is látszott, szépen jöttünk vissza a meccsbe. Amikor lehetőségünk lett volna fordítani, akkor ürest hármast hagytunk ki. Megcsináltuk a helyzetet nem ment be. Ez benne van a kosárlabdában. Nagyon sajnálom, hogy ez történt. Úgy gondolom a Kaposvár megérdemelten nyert. Folytatjuk tovább szerdán.

Hazai játékos nyilatkozata

Halmai Dániel: - Nagyon fontos győzelem volt. Úgy léptünk ma pályára, hogy csak a győzelem jó nekünk. Szerintem jól kezdtük a meccset, aztán tartottuk is az előnyünket. A negyedik negyed elején visszajött a Körmend, de szerencsére volt tartásunk és el tudtunk menni 5-6 ponttal, amit tudtunk tartani a végén. Győzelmet arattunk, de nincs időnk ünnepelni, mivel szerdán újra meccs, úgyhogy megyünk tovább. Köszönjük a szurkolóknak, hogy támogattak minket ma is!

Vendég játékos nyilatkozata

Malik Morgan: - Elismerés jár a Kaposvárnak. Az elejétől kezdve hajtottak. A félidőben beszéltünk róla, hogy nekünk ugrottak az első két negyedben. Képesek voltunk válaszolni és faragni a hátrányból, de a végén kimaradtak dobásaink, amivel fordíthattunk volna. Keményen játszott ma a Kaposvár.