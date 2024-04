Az ötszörös bajnok, címvédő Falco KC a papírformának megfelelően megnyerte az alapszakaszt (22 győzelemmel, 4 vereséggel) – így jó pozícióból kezdheti a rájátszást. A Honvéd nagy csatában, és némi meglepetésre biztosította a helyét a felsőházban – 12 győzelemmel és 14 vereséggel csípte meg az alapszakasz utolsó, 8. helyét. Az egyik fél három megnyert meccsig tartó negyeddöntős párharcának egyértelműen esélyesként futott neki a Falco KC!

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Budapesti Honvéd SE 102-60 (25-19, 27-12, 29-15, 21-14)

Szombathely, 2910 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, vezette: Cziffra Cs., Jakab L., Szilágyi I.

Falco: Pot 17/9, Tanoh Dez 3, Benke 13/6, Tiby 12/3, Krivacsevics 8. Csere: Keller 11, Pongó 2, Perl 21/3, Kovács B. 7/3, Jordano 8/6. Edző: Milos Konakov.

Honvéd: Djokovic 5/3, Reizinger -, Wesson 10/6, Henry 14/3, Peringer 2. Csere: Simon K. 11/9, Brown 2, Kopácsi 2, Bazsó 2, Filipovic 9, Hajdu 3/3. Edző: Zlatko Jovanovic.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 8-1. 8. perc: 17-17. 11. perc: 30-19. 14. perc: 37-21. 18. perc: 49-29. 20. perc: 52-31. 24. perc: 66-36. 28. perc: 74-41. 30. perc: 81-46. 34. perc: 91-50. 37. perc: 100-55.

Kipontozódott: -.

Tiby triplája vezette fel a meccset, majd Pot is betalált távolról. A 2. percben már 8-1-et mutatott az eredményjelző. Jó védekezésből, labdaszerzésekből próbált gyors támadásokat vezetni a Falco - gyorsan magához is ragadta az irányítást. A vendég jóformán csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. Aztán változott a játék képe. A Falco ugyanis támadásban több hibát is vétette, amit büntetett a Honvéd, kezdett zárkózni - és szívós küzdelemben kiegyenlített (8. perc: 17-17). De Perl vezérletével fokozta a tempót, rendezte a sorait a Falco, és hat ponttal megnyerte az első negyedet. Sőt, a másodikat 5-0-s rohammal kezdte. Tíz pont fölé nőt a különbség, időt kért a Honvéd (11. perc: 30-19). Próbált ismét visszajönni a meccsbe a Honvéd, de most szervezettebben kosárlabdázott a házigazda. Így nem használt a fővárosi időkérés, rohant tovább, gyilkos tempót diktált a házigazda. Simon Kristóf törte meg az egyre nyomasztóbb Honvéd-gólcsendet (14. perc: 37-21). A folytatásban azonban megint kezdett közelíteni a Honvéd - Konakov mester is időt kért (39-26). Visszatérve a pályára Pot hintett egy triplát. Közelített a 20 ponthoz a hazai fór - és a nagy kedvvel játszó Pot harmadik triplájával össze is jött az a 20 pont (18. perc: 49-29). Ismét időt kért, de nem tudott újítani a Honvéd. Végül 21 ponttal nyerte meg az első félidőt a Falco (52-31) - és úgy tűnt, hogy ezzel a mérkőzés is eldőlt...

Fordulás után sem vett vissza a tempóból a Falco - és a Honvéd nem tudta tartani a lépést. Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, egyre nőtt a különbség. Éppen 30 pont volt a felek között, amikor a vendégek szakmai stábja időt kért (24. perc: 66-36). Hazai oldalon a szakmai stáb szorgalmasan forgatta a keretet - és láthatóan minden szombathelyi játékos élvezte a meccset, ahogyan a közönség is. A negyedik negyedet már csak azért játszották le a csapatok, mert le kellett játszani (30. perc: 81-46). A záró játékrészt váltott pontok vezették fel - kicsit talán visszavett a tempóból a Falco. De így is 40 pont fölötti különbséget mutatott az eredményjelző (34. perc: 91-50). A 100. szombathelyi pontot Pot szerezte, bütetőből talált gyűrűbe (37. perc: 100-55) - és ezzel a közönség uolsó kívánságe is teljesült.

Nagyon könnyen nyerte meg a meccset a Falco - és ezzel 1-0-ra vezet az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában. A csapatok kedden (17.45) Budapesten folytatják.