Ahogy arról részletes tudósításunkban beszámoltunk, a Falco 101-81-re kiütötte a Pécset a Magyar Kupa bronzmérkőzésén. Így látták az edzők:

Milos Konakov: – A szombati fájdalmas mérkőzés után beszéltünk a saját elveinkről, az egyéni teljesítményekről, mert nem játszottunk negyven percen keresztül a megfelelő intenzitással, úgy, ahogyan egy bajnokcsapatnak kell. Nagyon örülök annak, amiként reagáltunk a történtekre, jelentős energiákat mozgósítottunk a Pécs ellen, nyomás alatt tartottuk a labdást. Negyven feletti lepattanót gyűjtöttünk, húsznál több gólpasszt osztottunk ki, más csapat képét mutattuk ezen a napon.

Csirke Ferenc: – Az elődöntőhöz hasonlóan ezúttal is volt egy feltámadásunk, három pontra visszajöttünk, ám amikor a második napon is egy fizikailag annyira erős csapattal találkozol, mint a Falco, akkor még úgy is nehéz nyerni, ha mondjuk kilencven százalékkal játszol – mi ettől is nagyon messze voltunk. Próbálkoztunk, de nagyon elbuktuk a lepattanócsatát, ami azért nem akkora kudarc a Falco ellen. Inkább amiatt van hiányérzetem, mert megint lejátszottuk az első negyedet két faulttal, miközben kaptunk huszonnyolc pontot.