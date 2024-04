A Király Sportegyesület közösségi oldalán arról számoltak be, hogy korábbi válogatott játékostársa látogatta meg Király Gábort az újperinti sportlétesítményben. Fiola Attila 2014-ben debütált a nemzeti csapatban, a 2016-os Eb-n Király Gábor csapattársa volt. A 2021-ben rendezett Európa-bajnokságon pedig emlékezetes gól lőtt a francia válogatott ellen.

Az épp edzésre készülő, vagy azt befejező utánpótlás játékosok megörültek a létesítményben váratlanul felbukkanó példaképnek, és rengeteg aláírást kértek az 56-szoros felnőtt válogatott labdarúgótól, aki örömmel állta a gyerekek rohamát. Fiola Attila a fiatalok mellett találkozott egy másik, korábbi válogatott társával is, hiszen a Király SE felnőtt csapatának ma is aktív kapitánya, Halmosi Péter is épp edzett a Király Sportlétesítményben, amikor Fiola Attila megérkezett - írják a bejegyzésben.