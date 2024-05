A Haladás lendületesen kezdett, de a hazai nyomás viszonylag későn érett góllá, igaz, a vezetés megszerzése után a gyorsan megszületett a második szombathelyi találat. Fordulás után a játék képe alapján némileg váratlanul szépített a Bük, de nem tudta igazán szorossá tenni a meccset, mert a folytatásban is a Haladás diktálta a tempót, és a harmadik hazai gól el is döntötte a mérkőzés sorsát. Bár nem játszott elsöprően, de így is biztosan, megérdemelten nyert a házigazda – és újabb lépést tett a bajnoki cím felé.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Rábapatyi KSK 1-2 (1-2). Táplánszentkereszt, v.: Marton A.

Táplán: Gyécsek – Vass, De Paula, Gombos, Borsi (Nagy M.), Gyurcsányi, Polgár, Németh N. (Mikovics), Markó, Fazekas, Polyák. Edző: Borbás János.

Rábapaty: Király – Bakonyi (Horváth B.), Zeke (Németh B.), Horváth K., Piros, Dugovics, Gosztolya (Nardai), Csupor, Ódor, Horváth R., Németh G. (Horváth M.). Edző: Kovács Tamás.

Gólszerzők: De Paula, ill. Zeke, Horváth K.

Érdekes játlékvezetés mellett a hazaiak egy góllal alulmaradtak ellenfelükkel szemben...

Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE–Horváth Ranch Kft Nádasd KSE 4-0 (2-0). Szarvaskend, 350 néző, v.: Szántó M.

Szarvaskend: Biró – Velekei, Csillag (Tompa), Jóna (Nagy Á.), Németh T., Tuboly, Földes, Kopfer, Wolf, Tóth G., Törő. Edző: Kovács Kálmán.

Nádasd: Rejtli – Filakovszky (Mesics), Horváth B., Péter (Kalamár), Zsoldos, Varga M. (Cservék), Major, Dudás, Meskó E., Meskó Á., Burka (Somogyi). Edző: Elekes Zoltán.

Gólszerzők: Tuboly (2), Tóth G., Velekei.

A vendégek kezdtek jobban, helyzeteket dolgoztak ki, de ezeket ki is hagyták. A hazaiak 20 perc után „érkeztek meg” a mérkőzésbe, és hamarosan meg is szerezték a vezetést, majd a félidőig megduplázták előnyüket. A második félidőben jobbára a Szarvaskend dominált, igaz a hazaiak ekkor sem játszottak tudásuknak megfelelően – de két újabb gólt így is szereztek. A 350 néző előtt lejátszott mérkőzésen a hazaiak győzelme megérdemelt, de a vendégeket is dicséret illeti küzdeni tudásukért.

Körmendről Orbán Balázs, Szentgotthárdról Heiter László, Sárvárról Nagy Dániel, Celldömölkről Takács Gábor, Vépről Pajor Tamás, Szombathelyről Horváth András, Táplánszentkeresztről Borbás János, Szarvaskendről Tompa Róbert tudósított.

A következő, 27. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Csákánydoroszlói KSE–Vasvár VSE, Király SE–Alpok Zirkon Vép VSE, Rábapatyi KSK–Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE, Söpte SE–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE, Büki TK–Sárvár FC, Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Szombathelyi Haladás II. Vasárnap, 17.30: Csepregi SE–Kiswire-Szentgotthárdi VSE, Horváth Ranch Kft. Nádasd KSE–Körmendi FC.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a gabor.toth@vasnepe.hu email címre.