A címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, az SZTE-Szedeák, az NKA Universitas Pécs és az NHSZ-Szolnoki Olajbányász jutott be a négy közé a kosárlabda Magyar Kupában. A Falco az Albát, a Szeged a Körmendet, Pécs a ZTE-t, a Szolnok a Debrecent búcsúztatta a negyeddöntőben – a Szeged és a Pécs idegenben nyert. A mezőnyben két olyan csapat van, amely már megnyerte a kupát: a Szolnok kilencszeres (2002, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022), a Falco pedig kétszeres (2021, 2023) aranyérmes. A papírforma azt sejteti, hogy ez a két csapat vívja majd az idei finálét – a Falco a Szegeddel, a Szolnok a Péccsel csap össze az elődöntőben. A szezon előtt a szombathelyi csapatnál nem titkolták, hogy mindkét fronton a címvédés a cél – itt a lehetőség begyűjteni a 2023/2024-es szezon első trófeáját!

– A Falco–Szeged párharc egyértelmű esélyese a szombathelyi csapat – szögezte le Kálmán László, a Falco 2013-ban visszavonult legendás játékosa.– A Falco megnyerte az alapszakaszt, jó formában van annak ellenére is, hogy az utóbbi időszakban azért becsúszott néhány gyengébb eredmény idegenből. Hosszabb a kispadja, minőségibb, rutinosabb, harcedzettebb játékosokat vonultat fel. A másik ágról pedig szerintem a Pécs jut be a döntőbe. A Pécs fennállása legjobb szezonját futja, újoncként bejutott a felsőházi rájátszásba, és a kupában is eljutott a legjobb négyig – egy felszabadultan játszó, lendületben lévő Pécs vár az Olajra. Ráadásul a pécsiek már öt légióst forgatnak, és a magyar játékosaik is jók. A Pécs meglepi a Szolnokot, borítja a papírformát. És persze a Falco nyeri a Magyar Kupa idei kiírását. Egy remekül összerakott csapatról van szó, amely, ha hozza azt a játékot, amit tud, akkor kiemelkedik a magyar mezőnyből. A Falco csak elveszítheti az idei döntőt – ezért némi nyomás lesz a csapaton. És ugye egy meccsen bármi megtörténhet. De ez a Falco már sok nagy csatát megélt, tudja kezelni a nyomást, és tudja hozni azokat az eredményeket, amelyeket a szurkolók elvárnak a csapattól!