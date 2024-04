Pecöl SE–Kőszegi Lóránt FC 0-0. Pecöl, v.: Elek T.

Pecöl: Kollarics – Láda, Orsós, Szabó P. (Oszkó), Farkas A., Kiss B. (Márok), Hóbor, Joó, Kasza P., Kasza K., Németh Z.

Kőszeg: Puporka – Kiss B., Lintner, Fehér (Gugcsó), Szolyák, Kovács Zs. (Berber), Réti, Varga D., Takács, Mézer (Varga Sz.), Rácz.

Óvatos játékkal indult a mérkőzés, de inkább a hazaiak kezdeményeztek. A második félidőben magasabb fokozatba kapcsolt a Pecöl, több helyzetet is kidolgozott, de egyet sem sikerült gólra váltania a lelkesen védekező Kőszeg ellen. Szabó Péternek gyors felépülést kíván a pecöli klub!

Uraiújfalu SE–Merseváti SE 1-0 (1-0). Uraiújfalu, v.: Sebesi P.

Uraiújfalu: Pungor I. (Agg) – Szabó M., Binder, Gáspár, Szabó B. (Keszei), Burka, Kollárits, Pungor Sz., Csete, Szabó T., Dornai.

Mersevát: Patyi – Gönye, Szalai-Golda, Nagy Á., Takács M., Szalai Cs., Orbán, Homlok, Mesterházy, Takács B., Döbröntei.

Gólszerző: Pungor Sz.

A hazai csapat szinte végig nyomás alatt tartotta a Mersevát kapuját. A jól védekező vendégcsapat – a kapusával az élen – viszont minimalizálni tudta a vereség mértékét.

Szeleste-Pósfa SE–Répcelaki SE 1-1 (0-0). Szeleste, v.: Pungor Z.

Szeleste: Kovács M. – Vajda (Németh B.), Maráczi, Kovács R., Fülöp, Baranyai (Kovács Á.), Pataki (Molnár G.), Nagy Á., Kiss Á., Horváth L. (Pethő), Földi.

Répcelak: Németh M. – Kiss Z., Gallen A., Dulicz, Csontár, Németh B. (Tóth Zs.), Pinezits, Baán, Gallen I., Németh D., Malomsoki (Baranyai).

Gól: Kiss Á., ill. Pinezits.

Kiállítva: Maráczi (35., Szeleste).

Az első félidőben 10 főre fogyatkozott a hazai csapat, de így is fölényben játszott, majd a fordulás után a vezetést is megszerezte. Ám a vendégek egy óriási játékvezetői hiba után egyenlíteni tudtak...

Bozsoki SE–Schott Lukácsháza SE 2-1 (1-0). Bozsok, v.: Kondor T.

Bozsok: Varga M. – Bigner, Kratochwill, Csizmazia, Németh O. (Kovács P.), Dévényi, Varga B. (Pál), Szalai (Nagy Zs.), Tompek, Kiss M., Marti (Kaposi).

Lukácsháza: Bán – Bolfán (Ágoston), Lipics, VÖRÖS, MESTER, Bősze, Dan (Németh Cs.), KOVÁCS Á. (OSZTROSICS), Rozmán, László, Gombás.

Gólszerzők: Németh O., Csizmazia, ill. Mester.

Sok néző várta a csapatokat. A mérkőzés Kratochwill Zoltán köszöntésével kezdődött, aki a napokban ünnepelte 40. születésnapját. A vendég ragadta magához a kezdeményezést, mezőnyfölényt alakított ki, támadólag lépett fel. Gólt mégis a hazaiak szereztek A második félidőben se változott a játék képe, a vendégek támadtak, a bozsokiak hősiesen védekeztek. Majd a 77. percben egyenlített a Lukácsháza. De a hazaiaknak volt válaszuk, Németh Olivér révén megszerezték a győztes találatot. A bozsoki csapat küzdeni tudásból jelesre vizsgázott, nem érdemtelenül tartotta otthon a három pontot – hazai oldalon mindenki jól teljesített.

A következő, 25. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Lukácsháza–Kemenesmagai, Boba–Kemenesalja, Répcelak–Gencsapáti, Kőszeg–Uraiújfalu, Bozsok–Pecöl. Vasárnap, 17.30: Spari–Sé, Gérce–Alsóújlak, Mersevát–Szeleste.

Dél

Tanakajdi TC–Telekes Medosz SE 0-2 (0-0). Tanakajd, vezette: Füst Á.

Tanakajd: Horváth B. – Karáth, Hankó (Bogács), Kölkedi, Orsós, Hittaller, Németh Zs., Preiczer, Varga M., Oláh-Vadász, Kiricsi.

Telekes: Kántor – Dézsi, Németh M., Orsós M., Görcsi (Kónya D.), Osvald, Kónya M., Vincze, Németh F., Kónya Sz., Valkóczi.

Gól: Orsós M., Kónya M.

A Tanakajd ismét hadilábon állt a helyzetkihasználással – ezért elvitte a három pontot a vendég...

Bajánsenye SE–Rum KSC 2-0 (2-0). Bajánsenye, v.: Busi L.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V., Kircsi, Varga D., Koltai (Koczor), Horváth B., Kósa (Vitéz), Kosár, Fábián, Horváth Z. (Bacsák), Propszt (Hodács).

Rum: Kozma – Székely, Horváth T., Horváth Á., Horváth M., Molnár M., Bíró, Szegleti, Varga M., Kovács Z., Baranyai (Lang).

Gól: Kircsi, Kosár.

A hazai csapat nem futballozott jól, de a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét. Az első félidőben szerzett két gól után a második játékrészben már nem tudott kapuba találni, de így is biztosan nyerte meg a sportszerű mérkőzést.

Egyházasrádóci SE–Rábatótfalui SE 1-1 (1-1). Egyházasrádóc, 70 néző, v.: Ódor Á.

Egyházasrádóc: Horváth Bá. – Merőtei, Németh Martin (Horváth Bé.), Fejes (Halász), Krajczár, Berning (Zimonyi), Balogh A., Lendvai, Pataki, Mészáros, Lengyel (Németh Marcell).

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri (Kovács Á.), Lovenyák (Anderkó), Bánfi-Nagy, Domján D., Sütő, Szakács, Herczeg (Falb), Domján B., Náricza, Németh Á.

Gól: Balogh A., ill. Németh Á.

Kiállítva: Balogh A. (56., Egyházasrádóc).

A második félidő nagy részében emberhátrányban játszó hazaiak nem bírtak a szervezetten és lelkesen futballozó vendégekkel.

Nárai SK–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 2-1 (1-1). Nárai, v.: Szabó C.

Nárai: Holbok (Balaton) – Vajda, Takács, Odler (Bárdics), Marsai, Tamás, Király (Máté), Sásdi, Czirók, Lakatos, Hompasz.

Felsőcsatár: Sásdi – Szabó B. (Virág Á.), Virág K., Horváth L., Sisak, Szmolek, Krancz, Böhm (Schmalzl), Cseri, Hábetler, Késmárky.

Gól: Tamás, Czirók, ill. Szmolek.

A mérkőzésre kilátogató szép számú közönség jó iramú, parázs hangulatú összecsapást láthatott. Jobban kezdtek a hazaiak, mégis a vendég szerzett vezetést. Innentől kezdve végig kiegyenlített mezőnyjátékot és kemény, de sportszerű mérkőzést hozott a „szomszédvári” rangadó. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, a Nárai egyenlített, majd fordított. A mérkőzés egészét tekintve a veszélyesebb támadókkal rendelkező hazaiak megérdemelten győztek.

ÖTE Ikervár FC–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 3-2 (1-0). Ikervár, v.: Marácz Z.

Ikervár: Horváth B. – Szovák, Olasz, Szalai, Őri (Rövid), Kurucz (Molnár B.), Cseh, Zsoldos, Varga M., Pásti, Varga R.

Gyöngyöshermán: Hajdú – Székely, Fülöp (Berta), Kis, Bazsó, Kopácsi, Radányi, Neudl (Balázs), Bihun, Nagy T. (Tóth G.), Kovács D.

Gól: Cseh (2), Pásti, ill. Kopácsi (2).

Búcsúi hangulatban, támadólag lépett fel a hazai csapat és több kihagyott helyzet után megszerezte a vezetést. Ezután is lendületben maradt, több komoly helyzetet alakított ki – de mind kihagyta. A szünet után megérkezett a mérkőzésbe a vendég is, gyorsan egyenlített. A gól után a hermáni gárdának több lehetősége is volt, hogy megszerezze a vezetést, de a hazaiak átvészelték ezt a kritikus időszakot – sőt, egy szép kiugratás végén ismét kapuba találtak. A végére maradt a csattanó, gyors gólváltás történt a hosszabbításban, és ha kis szerencsével is, de megérdemelten nyert a hazai együttes – amelynek minden tagja dicséretet érdemel.

AGS Jáki SZSE–Szentpéterfai SE 0-3 (0-1). Ják, v.: Talabér N.

Ják: Matyi – Bukits, Hajós, Máté, Homor, Molnár T. (Dobos), Tóta R., Fábián, Tót, Vizserálek, Bőle (Tóta Á.).

Szentpéterfa: Páll – Udvardi (Kalmár), Török (Hazafi), Wágner, Geosits, Gaál (Völgyi), Skrapits, Leidli, Homor, Király, Mersits.

Gól: Skrapits, Kalmár, Gaál.

Újperint SE–Tutitextil-Körmend VSE 1-1 (1-0). Szombathely, v.: Pintér B.

Újperint: Kovács Á. – Fliegler, Sásdi (Fritz), Balázs, Kovács G. (Németh P.), László (Szabó Z.), Hegedűs, Kiss R., Kovács Zs. (Horváth B.), Gergely (Vilics), Szabó B.

Körmend: Kónya – Tompa, Horváth Á., Kazinczki G. (Németh Cs.), Szemes (Kazinczki B.), Petrovics, Gaál, Frühvirth (Kiss B.), Szabó P., Pesti, Molnár I.

Gól: Hegedűs, ill. Molnár I.

A következő, 25. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Telekes–Bajánsenye, Körmend VSE–Egyházasrádóc. Vasárnap, 17.30: Rum–Ikervár, Felsőcsatár–Tanakajd, Rábatótfalu–Nárai, Szentpéterfa–Újperint, Őriszentpéter–Ják. Szabadnapos: Gyöngyöshermán.

