"Továbbra is teljes bizonytalanság a klub jövőjét illetően" - fakadtak ki a Haladás szurkolói közösségi oldalukon csütörtök éjszaka. Szerintük a szponzori forrás nem érkezett meg, viszont a licenc pénzügyi feltételeihez a hivatalos dokumentum rendelkezésre áll. A licenc kapcsán arról is írtak:

"

Az egyebek beadásra kerültek és hamarosan döntés.

Március végén itt írtunk arról, hogy a Haladásnak van esélye a licenc megszerzésére. Információink szerint ez továbbra is így van.

Több játékos szerződése lejár

A szurkolók Facebook-posztjukban állítják azt is: a szombathelyi labdarúgó csapat keretéből 12 játékosnak lejár a szerződése és senki sem kereste őket. Arról is írtak: tudomásuk szerint senki nem tud olyan tulajdonos vagy támogató érkezéséről, aki segíthetné hosszú távon a Haladás csapatát. A kis tulajdonosok nem tudják vállalni a jövőt - ezt is közölték a Facebook-posztban.

A Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-ben a Haladás Marketing Kft. a többségi tulajdonos, mellette a szombathelyi önkormányzatnak és az Illés Sport Alapítványnak van résztulajdona. Szombathely városa a 900 millió -1 milliárd forintos sport ágazati költségvetéséből évek óta mindössze néhány tízmillió forinttal támogatja a labdarúgó klubot.

A szurkolók aggodalmát jól jelzi, hogy posztjukban arról is írtak: "Szóval rettentően nagy a bizonytalanság és az érintettek elbújtak a nyilvánosság elől, amivel még jobban érezhető a feszültség szurkolói körökben! A Táborban a 'cérna' lassan teljesen elszakad és annak a következményeibe bele se gondoljunk, mi indulhat el... aztán vasárnap hazai pálya és bármi megtörténhet" - közölték a szurkolók.