A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vezetőedzője, Vida Gergő kisebb egészségügyi probléma miatt kórházba került, ezért nem tud részt venni a hétvégi, Komárom elleni hazai rangadón - számolt be a klub honlapja. A szakember távollétében az SZKKA ügyvezetőjének, a csapatot korábban már irányító Pődör Zoltánnak segítségét kérte, hogy lássa el a vezetőedzői feladatokat a Komárom ellen.

- Szeretnék megnyugtatni mindenkit, jól vagyok és hamarosan haza is mehetek. A szombati, Komárom elleni hazai bajnokin azonban nem tudom irányítani a csapatot, ezért az edzői rutinnal is rendelkező ügyvezetőnk, Pődör Zoltán segítségét kértem a vezetőedzői feladatok ellátására. Elnök úr azonnal igent mondott, köszönöm a segítséget – üzente a kórházból Vida Gergő vezetőedző.