A playoffról való lemaradás tényénél engem sokkal jobban zavar az, ahogy ide jutottunk. Légióscseréink nem úgy sikerültek, ahogy elterveztük. Nagy reményekkel igazoltunk, de sajnos ezek a cserék most nem váltak be. Azt hozzátenném, hogy Cook és Sylla cseréje kényszerűségből történt, hiszen mindketten megsérültek. Ezek mellett meg lehet említeni a sok sérülést és betegséget is. Felesleges arról beszélni, hogy mi lett volna, ha… Sportban ilyen nincs. Tanulópénz volt mindenkinek ez a 27 találkozó – plusz a felkészülési- és EK-meccsek is. Talán túl drága is. Utólag könnyű okosnak lenni, de a jövőben ennyi hibát egyszerűen nem szabad elkövetni. Nagyon sok gondolat cikázik bennem, hogy mi és mikor ment félre. Sokszor hiányzott a sokat emlegetett „körmendi szív”, a küzdeni akarás és a csapatkohézió.