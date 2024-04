Alsóházi rangadót vívtak a csapatok – mindkét félnek kellett a győzelem.

ZTE FC II.–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 1-2 (0-2). Zalaegerszeg, ZTE Aréna, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: ifj. Hartung.

HVSE: Horváth B. – Buzás L., Horváth M., Vígh P., Czuczi P. (Árvay D., 70.) – Balogh Á., Ferencz Z., Tóth M. – Szabó M. (Szemes B., 91.) Szenczi B. (Tompek L., 83.) Pap M. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Meshack (53.), ill. Szabó M. (16.), Pap M. (21.).

Kiállítva: Győre (87., ZTE II.).

Jól kezdte a mérkőzést a Haladás, már a vezető találat megszerzése előtt is volt egy gólba tartó labdája – de az utolsó pillanatban az egyik hazai védő fejjel tisztázott. De lendületben, támadásban maradt a HVSE, gyors egymásutánban két gól is szerzett – így a 21. percben 0-2-es állást mutatott az eredményjelző. A folytatásban a hazaiaknak kimondott ziccere nem is akadt, míg a szombathelyi támadók előtt adódtak még kisebb-nagyobb lehetőségek. Kellett a szünet a hazaiaknak.

A második félidő elejét is megnyomta a Haladás, két komoly helyzetet is kialakított – de nem sikerült megrúgni a harmadik gólt. A kimaradt szombathelyi lehetőségekre egy büntetővel válaszolt, zárkózott a ZTE – elég korán, az 53. percben alakította 1-2-re az eredményt a házigazda. Ebben a játékrészben már veszélyesebben játszottak az egerszegiek. Helyzeteik is voltak, a szerencsére is szüksége volt a Haladásnak – igaz, a szombathelyiek is oda-odaértek ellenfelük kapuja elé, lezárhatták volna a meccset. Végül a hajtós, harcos meccsen több gól már nem esett, értékes három pontot gyűjtött be a Haladás – egy közvetlen rivális vendégeként.

A HVSE egy NB I.-ből visszajátszókkal, légiósokkal megerősített ZTE-vel vette fel a versenyt. Játszott már ennél jobban a szombathelyi gárda, de ezúttal nagyot küzdött. Ráadásul úgy csikarta ki a győzelmet, hogy eltiltások, sérülések miatt roppant fiatal kerettel vette fel a harcot.

Szenczi Imre: – Már régen fogadhattunk a gratulációkat, de ma teljes joggal rászolgáltak az elismerésre a gyerekek. A hozzáállással eddig sem volt baj, de ma még dobtak a tűzre a srácok. Jó volt újra boldog arcokat látni egy győztes meccs után. Azt ígértük, hogy soha nem adjuk fel – ehhez továbbra is tartjuk magunkat!

A következő, 24. fordulóban a HVSE vasárnap (16.00) a Budaörsöt fogadja.