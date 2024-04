A Budaörs nagy lendülettel, kezdte a tavaszai szezont: négy győzelem, egy döntetlen, egy vereség után érkezett Szombathelyre. Legyőzte például az éllovas Tatabányát, és a 2. Veszprémet is – a 8. helyre lépett előre a tabellán. A HVSE a múlt héten a ZTE II. vendégeként nyert (2-1) – és továbbra is harcban áll a bentmaradásért. Az ősszel Budaörsön 1-1-re végzett a két csapat.

Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Budaörs 4-6 (2-2). Szombathely, Kenderesi út, 200 néző, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Juhász D.

HVSE: Horváth B. – Buzás L., Horváth M., Vígh P., Tóth M. – Balogh Á. (Varga M., 60.), Ferencz Z., Pap M. (Pál L., 82.) – Szabó M., Szenczi B., Árvay D. (Kovács B., 60.). Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Szenczi I. (17., 44.), Szabó M. (73., 81.), ill. Gula (10.), Szamosi T. (45., 55.), Váradi A. (57.), Horváth E. (58.), Sajbán M. (75.).

A Haladás jól kezdett, mégis a vendég szerzett vezetést – nagyon korán. De rendezte a sorait a házigazda, átvette az irányítást, mezőnyfölényt alakított ki, helyzeteket dolgozott ki. És Szenczi Bence révén előbb szépített, majd szintén Szenczi góljával a vezetést is megszerezte. De még ki sem ünnepelhették magukat a szombathelyiek, rögtön, szinte a középkezdésből egyenlített a vendég – az első félidő utolsó pillanatában, hazai szempontból lélektanilag a lehető legrosszabbkor.

Fordulás után jól tért vissza a pályára a Haladás, komoly lehetősége volt, hogy megszerezze a harmadik gólját – de nem rúgta be a helyzetet. Ezzel ellentétben a budaörsiek remek helyzetkihasználással rukkoltak el, bő három perc alatt három kontrát is gólra váltottak, ezzel megnyugtató előnybe kerültek (2-5). Ez a rövidzárlat meg is pecsételte a hazaiak sorsát, mert bár a folytatásban is mentek előre becsülettel, még kétszer is kapuba találtak – de a két hazai találat között esett még egy budaörsi gól. Sok hibát vétett védekezésben, de szerencséje sem volt igazán a hazai együttesnek.

Szenczi Imre: – Ha rúgsz négy gól hazai pályán, akkor azért illene nyerni – csak magunknak köszönhetjük ezt a vereséget. Kár érte, mert több volt ebben a meccsben, még a győzelem lehetősége is. Maradt hat forduló, megyünk tovább – nem adjuk fel!

További eredmények: Gyirmót II.–Kelen 5-1, Sopron–Puskás Akadémia II. 2-1, ETO Akadémia–ZTE II. 4-1, Komárom–Balatonfüred 1-1, Csorna–Dorog 1-2, Veszprém–Bicske 1-2, Tatabánya–III. Kerület 0-0.