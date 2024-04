Valamivel több mint 40 másodperc után egy kétperces kiállítás volt a találkozó első fontos momentuma, Gál Dominikát küldték le a pályáról a bírók. A Pődör-lányok kezdték a gólgyártást, előbb Rebeka talált be hétméteresből, majd Blanka is bevette Orbán kapuját (2-0). A 11. percben Szmolek bombájával már négy góllal lépett el az SZKKA a vendégektől (6-2), akik Balogh Babett találatával a 18. percben ugyan két gólra zárkóztak, de a következő percekben a szombathelyiek szépen fokozatosan növelték előnyüket. Az első félidő utolsó hét percében érintetlen maradt a házigazda kapuja, miközben mások mellett Pálffy remekbe szabott találataival 10 gólosra hízott a hazai fór a szünetre (17-7). érfélcserét követően további három találattal terhelte zsinórban Nagy Éva kapuját az SZKKA, majd erre válaszul a Komárom is sorozatban három gólt vágott, Balogh Babett kétszer is hetesből volt eredményes (20-10). Mindeközben egy perce alatt Pődör Rebekát és Szeberényit is kiállítottak két percre, így kettős emberhátrányba került az SZKKA. Azonban ezzel az előnnyel sem tudott mit kezdeni a Komárom, amely a mérkőzés hátralevő részében már csak asszisztált a bajnoki cím elsőszámú várományosának 24. győzelméhez. A vége 32-18 lett, esélye sem volt a vendég gárdának a listavezető, hibátlan SZKKA-val szemben.