Miskolcon zajlott közel 500 résztvevővel, 20 fiú és 13 lánycsapattal a „B” kategóriás középiskolás kosarasok országos döntője.

Vas vármegyét három együttes, két férfi és egy női képviselte a rangos tornán. A férfiak között a Nagy Lajos ragyogóan kezdte a csoportküzdelmeket, a nyíregyházi Krúdyt (27-23), a paksi Energetikai Technikumot (63-24) és a váci Boronkayt (43-30) is elkapta, a debreceni Kossuth azonban kifogott a vasiakon (24-36). A gépiparisok másolták a Nagy Lajos eredménysorát, első három meccsüket ők is megnyerték – a tatabányai Bánkit 55-20-ra, a pécsi Szent Mórt 41-14-re, a diósgyőrieket 35-27-re verték –, utolsó csoportmeccsüket azonban a fővárosi Tesla ellen 23-50-re elveszítették. Így mondkét szombathelyi együttes második helyen zárt a csoportjában. A keresztjáték során a pannonhalmi bencések is ajobbnak bizonyultak 38-24-re a Gépiparinál, a Nagy Lajos viszont 10 ponttal verte 38-28-ra a szegedi Radnótit. Németh Attila és Antalovics Dániel alakulata az elődöntőben nem tudott mit kezdeni a Teslával, amelytől 33-19-re kikapott, így a bronzért küzdhetett tovább. A harmadik helyet azonban nem a szombathelyiek, hanem a pannonhalmiak szerezték meg miután 37-28-ra felülmúlták a vasiakat. A gépiparisok az 5-8. helyért vívott csatában 41-13-ra legyőzték a mezőtúri reformátusokat, a szegedi Radnóti ellen azonban pontszegény meccsen kikaptak (14-18), így a hatodik helyen végeztek. A torna All Star csapatába beválasztották Ökrös Márkot (Nagy Lajos).

Forrás: MDSZ

A nőknél a Bolyai Gimnázium csapata a B csoportban a a veszprémi Noszlopyt (20-18), a nagyatádi Adyt (23-15) is megverte, a dunakeszi Radnótitól viszont 14-22-re kikapott, így másodikként zárta kvartettjét. A szombathelyiek a negyeddöntőben 12 ponttal maradtak alul a zalaegerszegi Zrínyivel szemben (9-21), majd az 5-8. helyért zajló csatában a karcagiak is jobbnak bizonyultak Kollerics Barnabás alakulatánál (16-18). A továbbiakban így a hetedik pozícióért küzdhetett tovább a Bolyai, amely végül utolsó mérkőzését is elveszítette. A dunakeszi Radnóti Gimnázium csapata 26-8-ra verte a szombathelyieket, akik végül a nyolcadik pozícióban végeztek a B kategóriás V-VI. korcsoportos kosárlabda diákolimpia országos döntőjében.