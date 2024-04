Az idei Európa-bajnokság kapcsán úgynevezett Nagyköveti tornát rendezett a Sturm Graz, ahová három országból érkeztek a csapatok. Az Eurocup 2024 résztvevője volt a rendező gráciak mellett a stájerországi Fussballschule Raffl, a szlovén NS Mura és NK Maribor, valamint az Illés Akadémia.

Joó Bálint az U11-es keretből Guba Gált, Novák Benettet, Rajos Ádint, Tóth Dávidot, Papp Olivért, Molnár Bálintot, Kalmár Kornélt, Dávid Marcellt és Németh Botondot szerepeltette a Sturm utánpótláscentrumában megtartott eseményen. A szombathelyiek az FSR elleni 4-2-vel kezdték a tornát, majd a rendező SK Sturm Graz ellen is győztek 2–0-ra. Az egyetlen döntetlenjüket a szlovén Mariborral játszották (2-2), hiszen az NS Mura ellen 2-1-re diadalmaskodtak. Mindez azt jelenti, hogy a rendkívül színvonalas torna első helyén végeztek a szombathelyiek.

– Egy nagyon hasznos, kifejezetten színvonalas nemzetközi tornán vettünk részt – mondta Joó Bálint. – Mind a négy találkozón kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk, tettük mindezt labdabirtoklásban és labdaszerzésben is. A párharcokat nagy százalékban mi nyertük meg, rengeteg labdát szereztünk már az ellenfél térfelén. A példás mentalitásunk jó játékkal is párosult, szép támadásokat vezettünk, amelyekből rendre gólhelyzeteket alakítottunk ki. Kezdeményezően, bátran, szemre is tetszetősen futballoztunk, jó volt nézni a gyerekeket a pályán. Jár a dicséret az egész csapatnak.