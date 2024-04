Rosszul sikerült a playout nyitánya az Egis Körmend számára, amely nem bírt legutóbb hazai pályán a jól küzdő Kecskeméttel, így vereséggel kezdett, ami finoman szólva nem tetszett a Rába-parti szurkolótábornak. Az első félidő borzalmasan sikerült a vasiak számára, ám a másodikban meg volt a lehetőségük arra, hogy a maguk javára fordítsák a meccset, ez azonban nem sikerült, így folytatódott a piros-feketék vesszőfutása.

– A második félidőre talán építhetünk a jövőben, mert akkor már jobban küzdöttünk, hajtottunk, de nagyon úgy néz ki, hogy a szerencsével is hadilábon állunk mostanában. – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Kulcsszituációkban csúszott ki a kezünkből a labda két alkalommal is, remélem szerdán nem követjük el ismét a Kecskemét elleni hibákat. Nyilván, ilyen kiélezett helyzetben egyre nagyobb a nyomás, a feszültség mindenkiben, ugyanakkor valamennyi játékosunk bizonyítani akar, és ez most átcsapott egyfajta erőlködésbe. Ennek tudható be, hogy sorozatban több rossz döntést is hoztunk. Ami leendő ellenfelünket, a Szegedet illeti, azt gondolom, az a csapat, amely egy szezon alatt kétszer is megveri a Falcot, komoly játékerőt képvisel. Most is azt mondom, hogy két mezőnyjátékosukra, Woolridgera és Lockera kell kifejezetten odafigyelni. Egyikük nagyon atletikus és gyors, remekül zárja le közelről a támadásokat, míg a másik kosaras pedig kintről életveszélyes, úgyhogy kettejük játékán sok múlik, ezért mindenképpen meg kell őket állítani. Tolbert vírusos fertőzését leküzdötte, edzett már a héten.