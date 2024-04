Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 74-80 (17-25, 11-15, 28-24, 18-16)

Körmend, 1850 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Fodor A., Földesi Á.

Körmend: Basic 17/9, Morgan 4, Takács K. 4, Djogo 6, Konaté 19. Csere: Durázi 10, Ferencz 8, Doktor 6/6, Schmera –. Edző: Kocsis Tamás.

Kecskemét: Sinik 16/6, Wittmann 15/6, Ivkovics –, Kucsera 11/9, Karahodzsics 12. Csere: Bogues 14/3, Dramicsanin 6/3, Tóth B. 6/6, Körmendi –. Edző: Ivkovics Sztojan.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3-2. 6. perc: 11-14. 10. perc: 17-25. 13. perc: 20-30. 16. perc: 24-33. 20. perc: 28-40. 23. perc: 32-48. 26. perc: 40-54. 30. perc: 56-64. 33. perc: 61-70. 36. perc: 65-73. 39. perc: 70-76.

Kipontozódott: Djogo (36. p.).

"És elszabadul a pokol Körmenden... 1987: aranyérmes a Dózsa MTE!" - ezzel a felirattal emlékezett a Rába-parti B közép arra a pillanatra, amikor 1987. április 12-én a körmendi gárda a vidéki csapatok közül elsőként elhódította a bajnoki címet. Több volt ugyan az üres szék a lelátón a megszokottnál, viszont a piros-fekete keménymag ezúttal is teljes létszámban űzte-hajtotta a csapatot, mintha nemis a playout, hanem a playoff kezdődött volna el az Egis Körmend számára.

Az első öt percben felváltva vezettek a felek, a hazaiak meglehetősen szellősen védekeztek, a minden hájjal megkent Karahodzsiccsal nem nagyon tudtak mit kezdeni, illetve jól célzott távolról is az alföldi alakulat. Ivkovics mester 3-4 percenként rotálta együttesét, Kocsis Tamás ezzel szemben mindössze Durázit és Ferenczet tudta pályára küldeni a padról. A negyed második fele abszolút a Kecskemété volt, mivel nagyon rosszul céloztak a hazai játékosok közelről és távolról is, kísérleteik mindössze 35 százaléka talált gyűrűbe, míg a vendégek 52 százalékos hatékonysággal használták ki helyzeteiket. Fél perccel az etap vége előtt már 13-23 volt az állás. Az utolsó másodpercekben Morgan és Sinik büntetői is ültek, így 17-25-tel zárult az első 10 perc. A folytatásban újabb öt perc elteltével mindössze 3 pontra volt képes a házigazda, finoman fogalmazva nem égett 1000 fokon a hazai csapat, míg a lelkesen játszó vendégeknél Wittmann triplája (20-33) kicsapta a biztosítékot Kocsis Tamásnál, aki alaposan leszedte játékosai fejét, mire a tábor is felszólította a piros-feketéket, hogy harcoljanak. A szurkolókon nem múlt semmi, igyekeztek tűzbe hozni a csapatot, de valahogy semmi sem akart összejönni. Az egyre feszültebb hangulatban Ivkovics is időt kért, hogy kicsit lenyugtassa a kedélyeket. A második negyedben nem kényeztették a csapatok a publikumot, irdatlan sok hiba csúszott a játékba mindkét oldalon. 28 pontig jutott a Körmend hazai pályán egy félidő alatt, ami édes kevés, így nem meglepő, hogy a nagyszünetig 12 pontos előnyre tett szert a Kecskemét (28-40). A mindeközben elhalkult piros-fekete szurkolósereget nem volt nehéz túlkiabálnia a maroknyi vendégtábornak.