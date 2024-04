A rendezvény az elmúlt 20 évben megszokott és jól bevált formában, de a tavaly bevezetett, és idén további újításokkal kerül megrendezésre a „Szentgotthárdi Történelmi Napok” keretében.

Először a gyerekfutamokban mutathatják meg tehetségüket a fiatalok a főtéren az ovisoktól egészen a középiskolásokig, 7 korcsoportban.

Mint minden évben, a fő attrakció ezúttal is a 9,5 km-es főfutam lesz 6 korcsoportban, amely a magyar és osztrák oldalon lévő Szentgotthárdi Csata két emlékművét köti össze. A főtérről indulva, az osztrák-magyar határon áthaladva érik el a futók a mogersdorfi emlékművet, ettől a fordítóponttól térnek vissza Szentgotthárdra két frissítőállomást érintve. A futók szép tájakban is gyönyörködhetnek, vannak olyan szakaszok, ahonnan – jó időben – még az Alpok magas hegyei is látszanak. Továbbá különleges érzés azon a szakaszon futni, ahol 360 évvel ezelőtt, 1664. augusztus 1-jén a csata zajlott, később a vasfüggöny húzódott szögesdróttal, taposóaknákkal, őrbódékkal.

Az 1.664 méteres hobbifutamra az utóbbi években szépen kialakított Várkertben kerül sor, ahol 1 kört kell futni. Ugyanezen a szakaszon indul a tavaly bevezetett Nordic Walking, de nekik 4 kört kell megtenni, tehát 6.656 métert.

Minden futam után bőséges üdítő, pékárú, sütemény, gyümölcs vár a futókra.

Az abszolút ill. korcsoportos 1-3 helyezettek díjazásban részesülnek, az eredményhirdetés után a rendezvényt értékes nyereménytárgyak sorsolása zárja.

Az chipes időmérést ezúttal is az osztrák Raceresult biztosítja, már lehet nevezni a https://my.raceresult.com/276979/ honlapon, ahol a versenykiírás és egyéb információ is megtalálható, a verseny után az egyéni oklevelek letölthetők. További információk, és a verseny utáni fotók a „Csatafutás Schlachtlauf” facebook felületen fognak megjelenni.

A főfutam első 100 nevezője emblémázott sport pólót kap, a felnőtt futók egy gulyáslevest is elfogyaszthatnak. A résztvevők a rajtszám bemutatásával 50%-os kedvezményt kapnak a belépőjegy árából a helyi fürdőben.

Mindezek figyelembevételével – más futóversenyekkel összehasonlítva – méltányosak a nevezési díjak, érdemes tehát mielőbb nevezni.