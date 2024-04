A Sárvár–Király derbi emlékezetes csatát hozott. A két vármegyei I.-es élcsapat 1-1-re végezett egymással, végül a maratoni 11-es párbaj után 9-8 -ra (!) az újperinti alakulat nyert. Szintén vármegyei I-es gárdák csaptak össze a Vép–Söpte párosításnál: a házigazda csikarta ki a győzelmet (1-0). Tovább menetel, tovább írja a klubtörténelmi rekordot a vármegyei III. osztályú Szakonyfalu – ezúttal a Rábatótfalut búcsúztatta (2-0).

Sárvár FC (I.)–Király SE (I.) 1-1 (0-1) – büntetőkkel: 8-9. Sárvár, vezette: Szabó C.

Gólszerzők: Tokaji D. (66.), ill. Fábián B. (6.).

Alpok Zirkon Vép VSE (I.)–Söpte SE (I.) 1-0 (0-0). Vép, vezette: Bagoly G.

Gólszerző: Tama G. (82.).

FK Szakonyfalu (III.)–Rábatótfalu (II.) 2-0 (0-0). Szakonyfalu, vezette: Ódor Á.

Gólszerzők: Dömötör T. (75.), Farkas H. (83.).

Így ünnepelték a továbbjutást a Szakonyfalu játékosai

Forrás: VN

Mind a hat csapat feljutott a Magyar Kupa országos főtáblájára. A vármegyei Magyar Kupa négyes döntőjében még egy hely kiadó, amiért megküzd egymással a Sárvár, a Söpte és a Rábatótfalu

– Büszke vagyok a csapatra, hiszen sporttörténelmet írtunk, nem hiszem, hogy valaha is megyei III. osztályú klub képviselte volna a vasi futballt a Magyar Kupa főtábláján – lelkendezett Németh Zsolt, az FK Szakonyfalu vezetője. – Komolyan vettük a kupát, ha kellet, a játékosok szabadságot vettek ki – és szívvel, lélekkel küzdöttek minden meccsen. Aminek eredményeképpen menet közben elbúcsúztattuk a Bajánsenyét, a Körmend VSE-t, a Szentgotthárdot, az Alsóújlakot és most pedig a Rábatótfalut. Utóbbi győzelemnek különösen nagy az értéke, hiszen szomszédvári rangadót vívtunk, és nagyon régen találkoztunk egymással, hiszen a két csapat nincs egy osztályban. Nagy dicsőség, hogy ott lehetünk a kupa főtábláján – amire még soha nem volt példa klubunk történelmében –, valamint nagyon várjuk, hogy a vármegyei kupasorozatot záró helyosztón pályára léphessünk a Haladás Stadionban! Egyébként a bajnokságban is jól teljesítünk, harcban állunk a bajnoki címért, a Szentgotthárd II. együttesével harcolunk az aranyéremért – hazai pályán fogadjuk majd riválisunkat, az a meccs dönthet akár a bajnoki cím sorsáról is. A célunk az, hogy a kupában és a bajnokságban is érmet szerezzünk! Eddig nagyszerű szezont futunk!