Pozsonyban a döntőkkel és a bronzmeccsekel zárult az SZKKA ügyvezetője, Pődör Zoltán által megálmodott és tavaly ősszel életre hívott Danube Handball Cup első szezonja. A három országon átívelő, Európában is egyedülálló utánpótlás kupasorozatban az SZKKA U15-ös, U13-as és U12-es gárdája aranyérmet, az U10-es lányok pedig ezüstérmet szereztek.

Az U15-ösök döntőjében a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 22-20-ra verte a HC DAC Dunaszerdahelyt. A döntő legjobbja Kovács Anna, a kupa legértékesebb játékosa Gyulai Emma lett, míg az All Star csapatban helyet kapott Gyulai Emma és Unger Viktória.

– Tudtuk, hogy ismét egy nagyon küzdelmes és harcos mérkőzés vár ránk. A rendkívül szimpatikus és jó kézilabdát játszó Dunaszerdahellyel mérkőztünk meg a döntőben. Ez a mérkőzés nem a szakmáról szólt elsősorban. Le kellett küzdenünk a mentális és a fizikai fáradtságunkat. Voltak kritikus pillanatai a mérkőzésnek, de végig éreztem, hogy helyén van a szívünk. Jó volt látni és érezni, ahogy egymásért küzd a CSAPAT! Nagyon büszke vagyok a csapatomra! Jó úton haladunk a tisztelet, az alázat és a sportemberré válás területén! Köszönjük a szervezőknek ezt az egyedi kezdeményezést! Fantasztikus kupasorozat zárult le a döntőkkel! – értékelt Bujárszki Ádám, az U15-ösök edzője.

Az U13-as korosztály fináléjában az SZKKA 19-15-ra múlta felül az osztrák Hypo NÖ együttesét. A találkozó legjobbjának Takács Esztert választották. A csapat irányítója, Takács Eszter és Mátyás Izabell kapus különdíjat is kaott kiváló teljesítménye elismeréseként.

– Egy kicsit bizonytalanok voltunk az első félidőben, de nagyon hajtottak a lányok. A második félidőben aztán beindultunk, és nem volt kérdés, hogy megnyerjük ezt a Kupát. Amit kértem, mindent próbálták megvalósítani a lányok. Kemény meccs volt, az örömünk hatalmas. Egy újabb lépés előre. Köszönjük az egyesületünknek a lehetőséget, köszönjük a szervezést, a szülőknek a támogatást és a sok segítséget. A csapat minden dicséretet megérdemel! Bravó lányok! – fogalmazott Debreczeni György, az U13-asok trénere.

Az U12-eseknél ugyancsak SZKKA–Hypo döntőt rendeztek, amelyet újfent a szombathelyiek nyertek 23-11-re. A döntő legjobbja Varga Liza lett.

– Az előző mérkőzésen nagyon meglepett minket a Hypo nyitott védekezése, ezáltal számoltunk vele, hogy a döntőben is ezzel találkozunk. Úgy gondolom, a lányok tökéletesen elsajátították az átadott feladatokat, amivel érvényesülni tudtunk. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, aminek köszönhetően lehetőségem volt mind a 18 játékosomat játszatni. Az egész kupasorozat alatt kiegyensúlyozott teljesítményt tudtunk nyújtani. Nagyon jó látni, hogy nemzetközi szinten is ilyen jól tudnak bizonyítani a lányok. Továbbra is az a célunk, hogy egy felszabadult, örömteli játékkal hozzuk ki magunkból a maximumot és ezáltal megszerezzük a két pontot! Köszönöm az ellátogató szombathelyi szurkolóknak/szülőknek, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a pozsonyi sportcsarnokba! Külön köszönet a szervezőknek/vezetőknek, akik ezt a kezdeményezést biztosították számunkra! A gyerekek fejlődése garantált! Gratulálok a többi csapatunknak és edzőinknek a sikerekhez – nyilatkozta Horváth Konrád edző.

Az U10-es döntőt az SZKKA a DAC-cal vívta és 8-17-re elveszítette.

– Nagyon vártuk már a döntőt, a kezdeti megilletődöttség után elkezdtünk megfelelő hőfokon védekezni, viszont a támadás befejezéseknél továbbra is gondjaink voltak. Ezen a folytatásban sem tudtunk változtatni, nagyszerűen védett az ellenfél kapusa és ez megpecsételte a sorsunkat. Voltak jó periódusaink, azokból kell építkeznünk, a hibáinkból pedig tanulnunk. Nagyon örülök, hogy egy ilyen színvonalas kupán és kiváló mérkőzéseken vehettünk részt. A lányok november óta rengeteget fejlődtek és ezen az úton szeretnénk továbbmenni. Büszke vagyok a csapatra, nagyszerű pillanatokat éltünk át. A lányok nagyon örültek az éremnek és nagyon boldogok, hogy így a figyelem középpontjába kerültek ezzel a kupával, amellyel rengeteggel élménnyel gazdagodtak. Köszönjük a szülőknek, szurkolóknak a támogatást és köszönjük a szervezőknek, hogy megvalósították ezt a kupasorozatot. Gratulálok a DAC, Hypo és a Pozsony csapatának is – nyilatkozta az SZKKA hivatalos oldalán Varga Nikolett edző.