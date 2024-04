A szerb Aleksandar Stevanovic vezette szegediek a 4. helyen állnak a bajnoki tabellán, mindössze hat pontra a már feljutást jelentő második helytől. Érdekesség, hogy hazai pályán tavasszal hektikusan szerepelnek a Tisza-partiak, két győzelem – BVSC-Zugló 2-0, Kozármisleny 2-0 – mellett kétszer is kikaptak – Ajka 0-2, Tiszakécske 0-2. A legutóbbi fordulóban idegenben 1-0-ra legyőzték a Budapest Honvédot További érdekesség, hogy míg a Haladás 37, addig a szegedi gárda csupán 27 gólt szerzett, ugyanakkor csak 17-et kapott. A kék-feketék házi gólkirálya hét-hét találattal Bíró Bence és a korábban Szombathelyen futballozó Borvető Áron. És szintén Szegeden játszik az egykoron a Szombathelyi Haladásban szereplő Doncsecz Levente, Gajdos Zsolt és Nyári Patrik is. De NB I.-es múlttal bír többek között Márkvárt Dávid, Óvári Zsolt, Klausz Milán, Haris Attila is. Ami a Haladást illeti, a vasiak a legutóbbi fordulóban 2-0-ra verték a Budafokot, így előrerukkoltak a 9. helyre – a zöld-fehérek mindössze egy pontra állnak a 6. helytől. Aleksandar Jovic csapata tavasszal két mérkőzést játszott idegenben, Balmazújvárosban a Nyíregyháza vendégeként 2-1-re kikapott, Soroksáron 1-1-re végzett.

A két csapat őszi mérkőzésén 1-1-re végeztek a csapatok, a vasiak találatát Nyíri Vince jegyezte.