Az SZKKA ügyvezetője, Pődör Zoltán a jövő évi, minden bizonnyal NB I-es keret kialakítása kapcsán kiemelte, az élvonalbeli csapatot is a jelenlegi, főként szombathelyi játékosokra alapozva képzeli el, ezért nagyon fontos, hogy klub megőrizze és itt tartsa saját, helyi értékeit. Kulcsár Dorottya személyében újabb saját nevelésű játékosával hosszabbított szerződést az SZKKA a következő idényre.

A 2002-es születésű Kulcsár Dorka 2015 óta az SZKKA játékosa, a ranglétrát végigjárva itt mutatkozott be az élvonalban a 2019/2020-as idényben. Egy év fővárosi kitérő után 2022 nyarán tért vissza Szombathelyre, a mostani idényben a csapat egyik húzóembereként 24 bajnokin 97 gólnál jár.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy a következő szezonban is a csapat tagja lehetek, szinte gondolkoznom sem kellett, hiszen nagyon jól érzem magam. A csapattársakkal jól kijövök és a szurkolókat is nagyon kedvelem! Motivált vagyok a következő szezont illetően, most azonban még a jelenlegi feladatra fókuszálok, ami pedig az, hogy feljussunk az első osztályba, amiért egész szezonban nagyon keményen dolgoztunk. Az ezt követő cél pedig, hogy az NB I-ben is magabiztosan helyt tudjunk állni – nyilatkozta Kulcsár Dorka.

– Dorkával régóta dolgozunk együtt, hiszen egy kis megszakítással közel tíz éve az SZKKA játékosa. Nagyon örülök a közös folytatásnak, hiszen nem csak sportolóként meghatározó láncszeme a csapatnak, hanem emberileg értékes tagja a klubnak – fogalmazott a hosszabbítás kapcsán Pődör Zoltán ügyvezető.