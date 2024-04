A Haladás Viktória utóbbi négy bajnokiját elveszítette, igaz, a zöld-fehérek az első három helyezettel is játszottak – ráadásul az FTC-vel, az ETO-val és a Puskás Akadémiával is idegenben mérkőztek meg. A szombathelyiek 19 ponttal a 7. helyen tanyáznak a bajnoki tabellán. A szekszárdiak a vasiak mögött állnak a táblázaton, de ugyanúgy 19 pontot szereztek. A sárga-feketék egy-egy győzelmet, döntetlent és két vereséget gyűjtöttek be az elmúlt négy meccsükön. Legeredményesebb játékosuk az Egyesült Államokbeli légiós, Taylor kilenc találattal. A két csapat őszi bajnokija 2-2-es döntetlennel végződött, mindkét vasi gólt Szil Tünde szerezte.

– Két azonos képességű együttes csap össze, a pillanatnyi forma dönt majd – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – Az elmúlt két bajnokin játékban felvettük a verseny ellenfeleinkkel, remélem ez most már eredményességgel is párosul.