Csepregi SE–Sárvár FC 1-2 (0-0). Csepreg, v.: Szabó III. Z.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Kossuth, Nika M. (Sós), Takács Ke., Balogh-Sövér, Nika B., Németh Cs. (Nika Á.), Lukács, Takács D. (Törzsök). Edző: Steiner Zsolt.

Sárvár: Dénes – Németh Á. (Tokaji), Könczöl, Takács, Vajda, Tóth M., Kovács B. (Varga Á.), Ódor, Szemes, Sinka (Fülöp), Csonka. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Lukács, ill. Szemes, Ódor.

Hullámzó játékot hozott a meccs. Az első félidőben a vendégeknél volt többet a labda, de csak meddő mezőnyfölényig jutottak, míg a hazaiak veszélyes kontrákat vezette. A második félidő elején megszerezte a vezetést a Sárvár, de a folytatásban átvette az irányítást a Csepreg, beszorította ellenfelét, és kiegyenlített. Ám a hosszabbításban egy szabadrúgásból megnyerte a meccset a vendég. A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. Jó játékvezetés mellett zajlott le a meccs.

Alpok Zirkon Vép VSE–Körmendi FC 1-0 (1-0). Vép, 300 néző. v.: Bíró O.

Vép: Bezdi B. – Pogácsás, Czeglédi R., Bezdi Sz. (Czeglédy B.), Niksz (Baranyai K.), Beke (Baranyai N.), Tama, Takács Á., Balikó D., Takács M. (Illés), Balikó M. Edző: Gombás Péter.

Körmend: Balogh – Holecz, Lakosi, Pergel, Czene (Szijjártó Áb.), Baumgartner (Soós), Sipos B., Nagy Zs., Zsoldos, Szijjártó Ár., Sipos M. (Sály G.). Edző: Dobos Sándor.

Gólszerző: Takács Á.

Kiállítva: Szijjártó Ár. (69., Körmend).

Nagy iramban kezdték a mérkőzést a felek, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek – egy formás akció végén a 10. percben a hazaiak kerültek előnybe. Ahogy teltek a percek, úgy egyre több vépi helyzetet lehetett feljegyzeni – azonban vendégek kapusa többször is bravúrral védett. Az időközben 10 emberre fogyatkozó Körmend nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében – azonban ez nem sikerült. A Vép így 1-0-ás győzelemmel tartotta otthon a három pontot.

Horváth Ranch Kft. Nádasd Kse–Szombathelyi Haladás II. 0-4 (0-3). Nádasd, v.: dr. Polgár T.

Nádasd: Doktor – Horváth B., Dudás, Meskó Á., Zsoldos (Mesics), Németh B. (Kalamár), Major, Péter, Meskó E., Varga M., Burka. Edző: Elekes Zoltán.

Haladás: Molnár-Végh – Szabó B. (Csörnyei), Bolla, Pruska (Faggyas), Mozsár, Bonyhárd (Udvardi), Stifter, Zsédely, Takács-Földes, Katona, Bonchis. Edző: Horváth András.

Gólszerzők: Katona (2), Pruska, Bonyhárd.

Nagy nyomásra számítva védekezőbb stílusban kezdte a meccset a házigazda – ez a taktika úgy 20 percig jónak is bizonyult, amikor vezetéshez jutott a vendég. Az első nagyobb helyzet egyébként a nádasdiak előtt adódott – és egy elmaradt 11-est miatt is bosszankodhattak a hazaiak. Az első félidőben aztán még kétszer találtak kapuba a Haladás fiataljai. A második félidőben is harcosan futballozott a vendéglátó – egyébként nagy elánnak küzdött az egész mérkőzésen. De a Haladás végül negyedszer is kapuba talált. Nádasdi részről egy jó erőnléti edzésnek volt tekinthető a mérkőzés – és a hazaiak sok sikert kívánnak a Haladásnak a folytatásra!

Rábapatyi KSK–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 1-1 (1-0). Rábapaty, 110 néző, v.: Szántó M.

Rábapaty: Király – Zeke (Németh B.), Horváth K., Piros D., Dugovics, Csupor, Nardai, Kovács T., Horváth R. (Gosztolya), Piros P. (Horváth B.), Németh G. Edző: Kovács Gábor.

CVSE: Osvald – Marsai (Enyingi), Göntér, Szuh, Gaál, Keszei T., Büki (Berecz), Keszei R., Németh J., Szép, Péter (Gábor). Edző: Takács Gábor.

Gólszerzők: Zeke, ill. Szép.

Az első félidőben inkább mezőnyben zajlott a játék, ám nem sokkal a szünet előtt Zeke révén megszerezte a vezetést a hazai csapat. A vendég a 65. percben 11-eshez jutott, amit értékesített. A hátralévő időben több gól már nem esett – így maradt az igazságos döntetlen.

Csákánydoroszlóból Kurucz Ádám, Vasvárról ifj. Sziffer István, Újperintről Hegyi László, Söptéről Ávár Zsolt, Vépről Pajor Tamás, Csepregről Steiner Zsolt, Nádasról Rejtli Kornél, Rábapatyról Dénes István tudósított.

A következő, 24. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Körmendi FC–Vasvár VSE, Kiswire-Szentgotthárdi VSE–Alpok Zirkon Vép VSE, Celldömölki VSE-Vulkánfürdő–Söpte SE, Szombathelyi Haladás II.–Rábapatyi KSK, Sárvár FC–Horváth Ranch Kft. Nádasd KSE, Büki TK–Csákánydoroszlói KSE. Vasárnap, 17.00: Vai Bádogos Kft. Táplán SE–Csepregi SE, Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE–Király SE.